После крушения борта в Актау казахские художники отказались ехать в Екатеринбург

На фестивале светового искусства «Не темно» участниками должны были стать художники из Казахстана. Но после падения самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау они отказались лететь в Екатеринбург, рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина.
«Мы привозили иностранных художников через собственные знакомства с европейскими кураторами и личные связи. Такое было в 2018–2019 годах, у нас тогда был президентский грант. Мы хотели в этом году привезти казахских художников, но нам не удалось: после падения самолета в Актау они отказались ехать», — поделилась куратор на пресс-конференции в ТАСС.
Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, погибли 38 пассажиров.
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