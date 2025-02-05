После крушения борта в Актау казахские художники отказались ехать в Екатеринбург

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Фестиваль «Не темно» пройдет 15 и 16 февраля (архивное фото)
Фестиваль «Не темно» пройдет 15 и 16 февраля (архивное фото) Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

На фестивале светового искусства «Не темно» участниками должны были стать художники из Казахстана. Но после падения самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау они отказались лететь в Екатеринбург, рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина.

«Мы привозили иностранных художников через собственные знакомства с европейскими кураторами и личные связи. Такое было в 2018–2019 годах, у нас тогда был президентский грант. Мы хотели в этом году привезти казахских художников, но нам не удалось: после падения самолета в Актау они отказались ехать», — поделилась куратор на пресс-конференции в ТАСС.

Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, погибли 38 пассажиров.

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На фестивале светового искусства «Не темно» участниками должны были стать художники из Казахстана. Но после падения самолета Azerbaijan Airlines в районе Актау они отказались лететь в Екатеринбург, рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина. «Мы привозили иностранных художников через собственные знакомства с европейскими кураторами и личные связи. Такое было в 2018–2019 годах, у нас тогда был президентский грант. Мы хотели в этом году привезти казахских художников, но нам не удалось: после падения самолета в Актау они отказались ехать», — поделилась куратор на пресс-конференции в ТАСС. Самолет Embraer потерпел крушение в районе Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, погибли 38 пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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