В Свердловской области вычислили тех, кто поставляет поддельные масло и рыбу

Бизнесмены поставляли поддельные масло и рыбу в Свердловскую область
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Инспекторы забраковали 24 декларации на продукцию Фото:

Россельхознадзор выявил нарушения у ряда производителей в Свердловской области, касающиеся декларирования масла и рыбы. Часть предпринимателей, как оказалось, подделывала молочку, добавляя туда растительный жир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Производители ссылались на протоколы испытаний, которые были проведены в неаккредитованной испытательной лаборатории. Такие нарушения допустили ИП Мухамадеев М.Ф., ИП Куваева Е.В. и ООО „Уральское масло“. Россельхознадзор в январе 2025 года не единожды выявлял нарушения у вышеназванных предприятий», — говорится в сообщении. У последних двух организаций выявляли поддельное масло.

Вместе с этим инспекторы выявили, что не все виды рыбной продукции ООО «Капитан» и ООО «Дельта» прошли лабораторные исследования. В результате 24 декларации пятерых предпринимателей признали недействительными.

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Россельхознадзор выявил нарушения у ряда производителей в Свердловской области, касающиеся декларирования масла и рыбы. Часть предпринимателей, как оказалось, подделывала молочку, добавляя туда растительный жир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Производители ссылались на протоколы испытаний, которые были проведены в неаккредитованной испытательной лаборатории. Такие нарушения допустили ИП Мухамадеев М.Ф., ИП Куваева Е.В. и ООО „Уральское масло“. Россельхознадзор в январе 2025 года не единожды выявлял нарушения у вышеназванных предприятий», — говорится в сообщении. У последних двух организаций выявляли поддельное масло. Вместе с этим инспекторы выявили, что не все виды рыбной продукции ООО «Капитан» и ООО «Дельта» прошли лабораторные исследования. В результате 24 декларации пятерых предпринимателей признали недействительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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