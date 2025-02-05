В Свердловской области вычислили тех, кто поставляет поддельные масло и рыбу

Бизнесмены поставляли поддельные масло и рыбу в Свердловскую область

05 февраля 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

Инспекторы забраковали 24 декларации на продукцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россельхознадзор выявил нарушения у ряда производителей в Свердловской области, касающиеся декларирования масла и рыбы. Часть предпринимателей, как оказалось, подделывала молочку, добавляя туда растительный жир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Производители ссылались на протоколы испытаний, которые были проведены в неаккредитованной испытательной лаборатории. Такие нарушения допустили ИП Мухамадеев М.Ф., ИП Куваева Е.В. и ООО „Уральское масло“. Россельхознадзор в январе 2025 года не единожды выявлял нарушения у вышеназванных предприятий», — говорится в сообщении. У последних двух организаций выявляли поддельное масло. Вместе с этим инспекторы выявили, что не все виды рыбной продукции ООО «Капитан» и ООО «Дельта» прошли лабораторные исследования. В результате 24 декларации пятерых предпринимателей признали недействительными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор выявил нарушения у ряда производителей в Свердловской области, касающиеся декларирования масла и рыбы. Часть предпринимателей, как оказалось, подделывала молочку, добавляя туда растительный жир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Производители ссылались на протоколы испытаний, которые были проведены в неаккредитованной испытательной лаборатории. Такие нарушения допустили ИП Мухамадеев М.Ф., ИП Куваева Е.В. и ООО „Уральское масло“. Россельхознадзор в январе 2025 года не единожды выявлял нарушения у вышеназванных предприятий», — говорится в сообщении. У последних двух организаций выявляли поддельное масло. Вместе с этим инспекторы выявили, что не все виды рыбной продукции ООО «Капитан» и ООО «Дельта» прошли лабораторные исследования. В результате 24 декларации пятерых предпринимателей признали недействительными.