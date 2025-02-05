В Свердловской области вычислили тех, кто поставляет поддельные масло и рыбу

Россельхознадзор выявил нарушения у ряда производителей в Свердловской области, касающиеся декларирования масла и рыбы. Часть предпринимателей, как оказалось, подделывала молочку, добавляя туда растительный жир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Производители ссылались на протоколы испытаний, которые были проведены в неаккредитованной испытательной лаборатории. Такие нарушения допустили ИП Мухамадеев М.Ф., ИП Куваева Е.В. и ООО „Уральское масло“. Россельхознадзор в январе 2025 года не единожды выявлял нарушения у вышеназванных предприятий», — говорится в сообщении. У последних двух организаций выявляли поддельное масло.
Вместе с этим инспекторы выявили, что не все виды рыбной продукции ООО «Капитан» и ООО «Дельта» прошли лабораторные исследования. В результате 24 декларации пятерых предпринимателей признали недействительными.
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