«Выбор носков имеет огромное значение»: свердловские политики прошли проверку лучшего стилиста. Фото

Лучший стилист Екатеринбурга разобрала образы уральских политиков

04 февраля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Серьезных вопросов к имиджу первых лиц у профессионального стилиста не возникло Коллаж: URA.RU Большинство свердловских политиков знают правила делового этикета и умеют миксовать официальный стиль и casual. Некоторые из них любят экспериментировать с яркими принтами, как, например, депутат заксобрания Армен Карапетян. Кто-то, как полпред президента РФ в УрФО Артем Жога аскетичен в выборе нарядов. Лучший стилист 2024 года по версии журнала «Я покупаю» Елена Артегова, долгое время работавшая начальником юридического отдела в крупной коммерческой структуре, по просьбе URA.RU разобрала образы самых видных политических деятелей региона. Уральский полпред президента Артем Жога Губернатор Евгений Куйвашев Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов «Цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин «Силовой» замгубернатора Азат Салихов Министр инвестиций Вадим Третьяков Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков Депутат заксобрания Армен Карапетян Депутат заксобрания Владимир Смирнов Депутат заксобрания Станислав Блохин Депутат заксобрания Виктор Маслаков Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство свердловских политиков знают правила делового этикета и умеют миксовать официальный стиль и casual. Некоторые из них любят экспериментировать с яркими принтами, как, например, депутат заксобрания Армен Карапетян. Кто-то, как полпред президента РФ в УрФО Артем Жога аскетичен в выборе нарядов. Лучший стилист 2024 года по версии журнала «Я покупаю» Елена Артегова, долгое время работавшая начальником юридического отдела в крупной коммерческой структуре, по просьбе URA.RU разобрала образы самых видных политических деятелей региона.