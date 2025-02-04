Мошенники довели свердловчанку до сердечного приступа

В Заречном (Свердловская область) 65-летняя пенсионерка попала в больницу с сердечным приступом после того, как поняла, что ее обманули мошенники на 735 тысяч рублей. Об этом сообщила местная полиция в соцсети «ВКонтакте».
«Звонившие лжесотрудник технического отдела портала „Госуслуги“ и лжесотрудник „Росфинмониторинга“ убедили заявительницу в том, что в банке произошла утечка информации о денежных вкладах граждан, поэтому злоумышленники могут снять денежные средства с ее вклада. Для сохранения денежных средств необходимо их снять и перевести на якобы „безопасный счет“. Испугавшись, пенсионерка осуществила перевод своих накоплений в размере 735 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Она попала в больницу, когда увидела банковскую выписку, которую заказала и поняла, что поверила мошенникам. Сейчас полиция проводит расследование, призывая граждан быть более внимательными при общении с незнакомыми лицами, предлагающими финансовые операции.
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