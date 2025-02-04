В ХМАО растет число секс-шопов

В Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2025 года выросло число магазинов, торгующих товарами для взрослых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Карт».
«1 января 2025 года на карте ХМАО были отмечены 22 организации в категории „секс-шоп“», — сообщила журналисту агентства пресс-служба сервиса. Это больше на 15,7% чем год назад, когда в регионе работало 19 торговых точек.
Во всех российских городах-миллионниках тем временем, по данным сервиса, число секс-шопов напротив снизилось. Аналитики связывают это с тем, что товары эротического характера теперь все чаще продают на маркетплейсах.
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне разбирают номера в эротических отелях. Ажиотаж связывают с празднованием Дня святого Валентина.
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