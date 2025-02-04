04 февраля 2025

В ХМАО растет число секс-шопов

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти на 16% выросло число секс-шопов в Югре
Почти на 16% выросло число секс-шопов в Югре Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2025 года выросло число магазинов, торгующих товарами для взрослых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Карт».

«1 января 2025 года на карте ХМАО были отмечены 22 организации в категории „секс-шоп“», — сообщила журналисту агентства пресс-служба сервиса. Это больше на 15,7% чем год назад, когда в регионе работало 19 торговых точек.

Во всех российских городах-миллионниках тем временем, по данным сервиса, число секс-шопов напротив снизилось. Аналитики связывают это с тем, что товары эротического характера теперь все чаще продают на маркетплейсах.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне разбирают номера в эротических отелях. Ажиотаж связывают с празднованием Дня святого Валентина.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2025 года выросло число магазинов, торгующих товарами для взрослых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Карт». «1 января 2025 года на карте ХМАО были отмечены 22 организации в категории „секс-шоп“», — сообщила журналисту агентства пресс-служба сервиса. Это больше на 15,7% чем год назад, когда в регионе работало 19 торговых точек. Во всех российских городах-миллионниках тем временем, по данным сервиса, число секс-шопов напротив снизилось. Аналитики связывают это с тем, что товары эротического характера теперь все чаще продают на маркетплейсах. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне разбирают номера в эротических отелях. Ажиотаж связывают с празднованием Дня святого Валентина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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