Особняк Руадзе на Каменном острове в Санкт-Петербурге выставлен на продажу за 872 миллиона

Особняк Руадзе в Санкт-Петербурге был выставлен на продажу за 872 миллиона рублей. Особняк был спроектирован архитектором Георгом Прейсом и включен в перечень объектов культурного наследия Петербурга.
«Брокер Beyond (ООО „Ев Санкт-Петербург“) выставил на продажу деревянный особняк Руадзе нa нaбeрeжной peки Maлaя Нeвка, 33А, на „Авито“ и на „Циане“. В лот на продажу входят дом в неоклассическом стиле площадью 1,465 тысяч квадратных метров и прилегающая территория в 3,575 тысяч квадратных метров. Объект может использоваться не только для личного проживания, но и под офисы класса В, именно под коммерческую недвижимость особняк используется в настоящее время», — сообщает «Коммерсант».
Несмотря на высокую стоимость, эксперты утверждают, что объект обладает значительным инвестиционным потенциалом благодаря своему расположению на Каменном острове, который считается одним из самых престижных районов города. Однако, как отмечает Валерий Трушин из IPG.Estate, вложения в такой объект будут окупаться долго из-за ограниченной площади, что снижает потенциальный денежный поток от аренды.
Особняк имеет богатую историю, начиная от принадлежности купеческой семье Кожевниковых до использования в советский период как кардиологическое отделение санатория. В 2006 году дом был воссоздан в его историческом облике. Новый владелец получит возможность не только вести бизнес в престижном районе, но и внести свой вклад в сохранение исторического облика города.
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