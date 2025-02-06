Ленинский райсуд Магнитогорска Челябинской области 6 февраля отправил в СИЗО бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК по городу Максима Прокопьева, отбывающего условный срок за кражу сигарет со склада вещдоков и вновь задержанного ФСБ по новым эпизодам. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, бывший силовик проведет в изоляторе ближайшие два месяца.
Поддержать Прокопьева пришла жена. Женщина переживала и временами не могла сдержать слез. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении бывшего силовика меры пресечения в виде содержания под стражей. После установления личности обвиняемого заседание закрыли от СМИ. Прессу пустили лишь на оглашение решения.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Прокопьева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — зачитала решение судья Маргарита Осипова.
Прокопьев попал под следствие в начале 2024 года. Ему поставили в вину то, что он, занимая должность в органах внутренних дел, превышая свои полномочия, похитил со склада вещдоков сигареты, проходящие в качестве улик по уголовным делам.
Согласно тексту приговора, в сентябре 2023 года он попросил знакомых помочь перевести коробки со склада. Они согласились, думая, что вывозят личное имущество. О том, что на складе хранились вещественные доказательства, они узнали лишь после задержания Прокопьева. Сами того не понимая, они помогли украсть свыше 16 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 2 млн рублей.
План Прокопьева сработал: он получил товар и стал его сбывать подпольным торговцам. Некоторое время все шло гладко. Но при проверке хищение вскрылось. Сотрудниками ОРЧ СБ МВД по региону были «подняты» журналы посещений склада, отсмотрены камеры видеонаблюдения. По итогу они задержали Прокопьева. Он был уволен из органов внутренних дел и предстал перед судом. Тогда он получил условный срок. Не исключено, что по новым эпизодам наказание будет суровее.
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