Бывший ОБЭПник, получивший условку за хищение вещдоков в Магнитогорске, вновь попал под следствие

В Магнитогорске (Челябинская область) ФСБ задержала бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК по городу Максима Прокопьева, отбывающего условный срок за кражу сигарет со склада вещдоков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, причиной задержания стали новые вскрывшиеся эпизоды.
«В отношении бывшего сотрудника возбуждены уголовные дела по п. „е“ ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности), п. „б“ ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ в особо крупном размере). Проведены обыски по месту жительства подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В сентябре 2024 года Прокопьев получил четыре с половиной года условно за превышение должностных полномочий. Согласно тексту приговора, годом ранее он попросил знакомых помочь ему с перевозкой коробок со склада, на котором, как они считали, он хранил личные вещи. Что было внутри коробок, Прокопьев им не сказал. Груз был перемещен. Только после задержания силовика (на момент задержания Прокопьев входил в состав органов внутренних дел — прим. URA.RU) его знакомые узнали, что помогли украсть со склада вещдоков более 16 с половиной тысяч пачек немаркированных сигарет. Общая сумма похищенного составила почти 2 млн рублей.
Выйти на Прокопьева смогли благодаря въедливости его коллег. Им удалось восстановить всю цепочку событий.
«В июле 2023 года Прокопьев находился на складе в Магнитогорске и видел, что там хранится табачная продукция, изъятая по уголовным делам. Он знал, что по двум делам уже должен состояться приговор, а два дела приостановлены, поэтому подумал, что внимание на данные вещественные доказательства никто не обратит и решил их похитить», — говорится в приговоре. В судебном заседании были исследованы показания Прокопьева в качестве подозреваемого и обвиняемого.
Согласно показаниям, Прокопьев перевозил на другой склад свои стройматериалы и другие вещи, когда решил похитить коробки. Он планировал вывести коробки с табачной продукцией, когда уже закончит перевозку строительных материалов, этот случай выпал на сентябрь 2023-го. Прокопьев хотел вывести коробки к себе домой и после искать покупателей на них. «То есть его целью была продажа данной табачной продукции, чтобы заработать деньги», — уточнили в суде.
Свой план с хищением вещдоков Прокопьев реализовал. И даже начал сбывать похищенную продукцию. Но его все равно вычислили, задержали и осудили. Сейчас же следствие выявило другие эпизоды: появилась информация, что Прокопьев после хищения, оставаясь на службе, продавал немаркированные сигареты разным торговцам и предоставлял им «крышу». Сейчас следствие продолжает искать иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
В феврале 2024 года начальник УМВД по Магнитогорску Константин Козицын, говоря о преступлении Прокопьева, заявил, что мужчину удалось задержать благодаря выстроенной на складе системе: ангар охраняется, видеокамеры фиксируют все заезжающие и выезжающие автомобили, посетителей отмечают в журнале. Несмотря на это, Прокопьев решил рискнуть, думая, что хищение не заметят. По словам Козицына, после случившегося был проведен ряд мероприятий, чтобы исключить беспрепятственный доступ на склад сотрудников. Были приняты меры по ужесточению нахождения на складе.
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