У одного из пермских рынков сменился гендиректор

Игорь Давлетшин, экс-врио главы Соликамска Давлетшин, теперь возглавляет ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».
«На посту Игорь Давлетшин сменил Николая Мелюханова, который руководил рынком с 2017 года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 февраля», — сообщает издание.
Ранее стало известно о том, что дочь депутата гордумы Перми Владимира Плотникова Софья стала соучредителем компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. Она получила 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“». При этом сын депутата, бизнесмен Рустам Плотников выбыл из состава учредителей указанного юрлица.
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