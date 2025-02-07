07 февраля 2025

У одного из пермских рынков сменился гендиректор

Экс-врио главы Соликамска Давлетшин стал гендиректором рынка «Прикамье»
© Служба новостей «URA.RU»
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Давлетшин назначен генеральным директором рынка «Прикамье»
Давлетшин назначен генеральным директором рынка «Прикамье» Фото:

Игорь Давлетшин, экс-врио главы Соликамска Давлетшин, теперь возглавляет ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«На посту Игорь Давлетшин сменил Николая Мелюханова, который руководил рынком с 2017 года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 февраля», — сообщает издание.

Ранее стало известно о том, что дочь депутата гордумы Перми Владимира Плотникова Софья стала соучредителем компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. Она получила 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“». При этом сын депутата, бизнесмен Рустам Плотников выбыл из состава учредителей указанного юрлица.

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Игорь Давлетшин, экс-врио главы Соликамска Давлетшин, теперь возглавляет ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «На посту Игорь Давлетшин сменил Николая Мелюханова, который руководил рынком с 2017 года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 февраля», — сообщает издание. Ранее стало известно о том, что дочь депутата гордумы Перми Владимира Плотникова Софья стала соучредителем компании, которая управляет рынком в микрорайоне Заостровка. Она получила 16,6% долей в ООО «Оптово-продовольственный рынок „Прикамье“». При этом сын депутата, бизнесмен Рустам Плотников выбыл из состава учредителей указанного юрлица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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