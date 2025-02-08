08 февраля 2025
07 февраля 2025

Где жители ХМАО выгодно могут отдохнуть за границей в начале весны

Жители ХМАО в марте дешевле всего за границу улетят в Ташкент и Минск
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО в марте могут улететь в Минск за 29,5 тысячи рублей
Жители ХМАО в марте могут улететь в Минск за 29,5 тысячи рублей Фото:

Жители Югры в марте дешевле всего за границу смогут улететь в Ташкент и Минск. В сервисе Яндекс Путешествия корреспонденту URA.RU сообщили, что перелет на человека обойдется до 30 тысяч рублей в направлении туда и обратно.

«Из Нижневартовска дешевле всего в марте зарубежный перелет обойдется в столицу Узбекистана Ташкент — 28,3 тысячи рублей. Самые доступные рейсы из Сургута — в Минск за 29,5 тысячи рублей», — сообщили эксперты URA.RU.

При этом по данным сервиса в марте средняя стоимость авиапутешествия из ХМАО за рубеж составляет 29,5 тысячи рублей. Ожидаемая стоимость ночи по самым доступным зарубежным странам для бронирования отелей и апартаментов из ХМАО варьируется от пяти до 12 тысяч рублей. В топ вошли: Венгрия по цене 4,9 тысячи рублей за ночь отдыха в марте, Таиланд — 6,85 тысячи рублей и Италия — 11,5 тысячи рублей.

В феврале текущего года жители ХМАО также выгодно могли отправиться в Ташкент. Стоимость билета в одну сторону туда составляла 15 тысяч рублей. В этот же период, среди внутренних рейсов, самым дешевым был перелет в Красноярск — 6,5 тысячи рублей.

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Жители Югры в марте дешевле всего за границу смогут улететь в Ташкент и Минск. В сервисе Яндекс Путешествия корреспонденту URA.RU сообщили, что перелет на человека обойдется до 30 тысяч рублей в направлении туда и обратно. «Из Нижневартовска дешевле всего в марте зарубежный перелет обойдется в столицу Узбекистана Ташкент — 28,3 тысячи рублей. Самые доступные рейсы из Сургута — в Минск за 29,5 тысячи рублей», — сообщили эксперты URA.RU. При этом по данным сервиса в марте средняя стоимость авиапутешествия из ХМАО за рубеж составляет 29,5 тысячи рублей. Ожидаемая стоимость ночи по самым доступным зарубежным странам для бронирования отелей и апартаментов из ХМАО варьируется от пяти до 12 тысяч рублей. В топ вошли: Венгрия по цене 4,9 тысячи рублей за ночь отдыха в марте, Таиланд — 6,85 тысячи рублей и Италия — 11,5 тысячи рублей. В феврале текущего года жители ХМАО также выгодно могли отправиться в Ташкент. Стоимость билета в одну сторону туда составляла 15 тысяч рублей. В этот же период, среди внутренних рейсов, самым дешевым был перелет в Красноярск — 6,5 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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