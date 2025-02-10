Politico: ЕС готовит операцию по захвату связанных с РФ танкеров на Балтике

Европейские страны обсуждают возможность захвата российских нефтяных танкеров в Балтийском море. Планы включают разработку нового законодательства, чтобы обеспечить юридическую поддержку этим действиям. Об этом пишет Politico.
«Европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах московских танкеров-экспортеров нефти в Балтийском море», — передают авторы материала, ссылаясь на источники из ЕС и национальных правительств. По информации от дипломатов и чиновников, предложения по захвату включают использование международного права по экологическим или пиратским основаниям. В случае отсутствия международного согласия, страны могут принять национальные законы для расширения возможностей захвата судов.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, например, отметил, что значительная часть санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив, создавая риски для европейских стран. «Почти 50 процентов санкционной торговли [российской нефтью] проходит через Финский залив», — сказал Цахкна. По его словам, существуют риски атак на подводную инфраструктуру стран ЕС.
Еще в прошлом году власти Финляндии призывали страны Запада ужесточить санкции в отношении «теневого флота» РФ. Другие европейские страны, в частности, Британия, также заявляли о планах ужесточить надзор за танкерами с нефтью из России.
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