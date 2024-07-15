Bloomberg: Британия и ЕС будут еще жестче противостоять танкерам с нефтью из РФ

Великобритания и группа стран Евросоюза планируют ужесточить надзор за танкерами с нефтью из России. План действий для этого Соединенное Королевство планирует обсудить на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне, говорится в документах к мероприятию.
«Великобритания планирует обратиться к группе европейских стран с призывом к противостоянию, направленному на <...> флот нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода международных санкций. … Российский [флот] представляет угрозу для наших стран и других стран, которые зависят от мировых морей и океанов», — цитирует текст документа Bloomberg.
Одна из причин обсуждения этого вопроса состоит в том, что «многие суда „теневого флота“ не застрахованы и плохо обслуживаются». Это, по мнению авторов документа, приводит к нарушениям безопасности и загрязнению окружающей среды.
Ранее Дания рассматривала возможные меры по ограничению перевозок российской нефти «теневым флотом» танкеров через Балтийское море. Государство собрало группу стран-союзников, которые оценивали меры, направленные на предотвращение транспортировок нефти из РФ.
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