В магазинах ХМАО появился шоколад со вкусом пива и ликера

В супермаркетах ХМАО появился в продаже шоколад со вкусом пива и ликера. Однако на доставку новинку заказать пока что не получится — товар уже закончился.
«Взяла на пробу шоколад с ликерной начинкой в местном сетевом магазине. В составе производитель утверждает, что для изготовления продукта используется оригинальный сливочный ликер одной известной марки. Сам шоколад молочный, вкус, правда, не слишком насыщенный, но характерные нотки чувствуются», — поделилась с URA.RU сургутянка.
А вот шоколад со вкусом пива югорских гурманов впечатлил меньше. «На любителя. Больше в начинке чувствуется карамель. Считаю, цена завышена», — добавила еще одна собеседница агентства.
Заказать новинку на дом югорчане пока не смогут. Согласно данным сервисов доставок, товар закончился. Плитки есть в наличии лишь в некоторых продуктовых магазинах округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО смели с полок супермаркетов гигантский виноград из Китая. Сорт «Шайн Мускат» отличается крупными ягодами размером с помидоры черри. В округе килограмм такого винограда обойдется в 600 рублей, а в Москве — всего в 130 рублей.
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