09 февраля 2025

В магазинах ХМАО появился шоколад со вкусом пива и ликера

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане попробовали новинку и рассказали о своих впечатлениях
Югорчане попробовали новинку и рассказали о своих впечатлениях Фото:

В супермаркетах ХМАО появился в продаже шоколад со вкусом пива и ликера. Однако на доставку новинку заказать пока что не получится — товар уже закончился.

«Взяла на пробу шоколад с ликерной начинкой в местном сетевом магазине. В составе производитель утверждает, что для изготовления продукта используется оригинальный сливочный ликер одной известной марки. Сам шоколад молочный, вкус, правда, не слишком насыщенный, но характерные нотки чувствуются», — поделилась с URA.RU сургутянка.

А вот шоколад со вкусом пива югорских гурманов впечатлил меньше. «На любителя. Больше в начинке чувствуется карамель. Считаю, цена завышена», — добавила еще одна собеседница агентства.

Заказать новинку на дом югорчане пока не смогут. Согласно данным сервисов доставок, товар закончился. Плитки есть в наличии лишь в некоторых продуктовых магазинах округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО смели с полок супермаркетов гигантский виноград из Китая. Сорт «Шайн Мускат» отличается крупными ягодами размером с помидоры черри. В округе килограмм такого винограда обойдется в 600 рублей, а в Москве — всего в 130 рублей.

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В супермаркетах ХМАО появился в продаже шоколад со вкусом пива и ликера. Однако на доставку новинку заказать пока что не получится — товар уже закончился. «Взяла на пробу шоколад с ликерной начинкой в местном сетевом магазине. В составе производитель утверждает, что для изготовления продукта используется оригинальный сливочный ликер одной известной марки. Сам шоколад молочный, вкус, правда, не слишком насыщенный, но характерные нотки чувствуются», — поделилась с URA.RU сургутянка. А вот шоколад со вкусом пива югорских гурманов впечатлил меньше. «На любителя. Больше в начинке чувствуется карамель. Считаю, цена завышена», — добавила еще одна собеседница агентства. Заказать новинку на дом югорчане пока не смогут. Согласно данным сервисов доставок, товар закончился. Плитки есть в наличии лишь в некоторых продуктовых магазинах округа. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО смели с полок супермаркетов гигантский виноград из Китая. Сорт «Шайн Мускат» отличается крупными ягодами размером с помидоры черри. В округе килограмм такого винограда обойдется в 600 рублей, а в Москве — всего в 130 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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