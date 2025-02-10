10 февраля 2025

Челябинцы потребовали вернуть транспорт до Новосинеглазово

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Мост на Троицком тракте закрыли для большегрузов, в том числе маршруток Фото:

Жители поселка Новосинеглазово под Челябинском потребовали вернуть транспорт в вечернее время. Они не могут добраться до дома после закрытия моста на Троицком тракте.

«Если утром можно уехать с Новосинеглазово в Челябинск, то вечером на маршрутке уже никак не добраться. На остановках стоят женщины и дети, у многих нет денег на такси. Верните полноценные маршруты», — сообщил Александр М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, мост на Троицком тракте был закрыт для большегрузов с 30 января. Общественный транспорт начал ходить по другим маршрутам. По данным пресс-службы администрации Челябинска, в связи с закрытием путепровода маршруты были изменены, но транспорт до поселка Новосинеглазово ходит.

«Автобусы №14 и №52 с 30 января изменили движение. Если есть какие-либо нарушения, будем разбираться по каждому сигналу», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска. Кроме того, жители данного направления могут добраться на автобусах №28, 35, 85.

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Жители поселка Новосинеглазово под Челябинском потребовали вернуть транспорт в вечернее время. Они не могут добраться до дома после закрытия моста на Троицком тракте. «Если утром можно уехать с Новосинеглазово в Челябинск, то вечером на маршрутке уже никак не добраться. На остановках стоят женщины и дети, у многих нет денег на такси. Верните полноценные маршруты», — сообщил Александр М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, мост на Троицком тракте был закрыт для большегрузов с 30 января. Общественный транспорт начал ходить по другим маршрутам. По данным пресс-службы администрации Челябинска, в связи с закрытием путепровода маршруты были изменены, но транспорт до поселка Новосинеглазово ходит. «Автобусы №14 и №52 с 30 января изменили движение. Если есть какие-либо нарушения, будем разбираться по каждому сигналу», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска. Кроме того, жители данного направления могут добраться на автобусах №28, 35, 85.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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