Челябинцы потребовали вернуть транспорт до Новосинеглазово

11 февраля 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мост на Троицком тракте закрыли для большегрузов, в том числе маршруток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Новосинеглазово под Челябинском потребовали вернуть транспорт в вечернее время. Они не могут добраться до дома после закрытия моста на Троицком тракте. «Если утром можно уехать с Новосинеглазово в Челябинск, то вечером на маршрутке уже никак не добраться. На остановках стоят женщины и дети, у многих нет денег на такси. Верните полноценные маршруты», — сообщил Александр М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, мост на Троицком тракте был закрыт для большегрузов с 30 января. Общественный транспорт начал ходить по другим маршрутам. По данным пресс-службы администрации Челябинска, в связи с закрытием путепровода маршруты были изменены, но транспорт до поселка Новосинеглазово ходит. «Автобусы №14 и №52 с 30 января изменили движение. Если есть какие-либо нарушения, будем разбираться по каждому сигналу», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска. Кроме того, жители данного направления могут добраться на автобусах №28, 35, 85. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Новосинеглазово под Челябинском потребовали вернуть транспорт в вечернее время. Они не могут добраться до дома после закрытия моста на Троицком тракте. «Если утром можно уехать с Новосинеглазово в Челябинск, то вечером на маршрутке уже никак не добраться. На остановках стоят женщины и дети, у многих нет денег на такси. Верните полноценные маршруты», — сообщил Александр М. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили URA.RU в пресс-службе регионального миндора, мост на Троицком тракте был закрыт для большегрузов с 30 января. Общественный транспорт начал ходить по другим маршрутам. По данным пресс-службы администрации Челябинска, в связи с закрытием путепровода маршруты были изменены, но транспорт до поселка Новосинеглазово ходит. «Автобусы №14 и №52 с 30 января изменили движение. Если есть какие-либо нарушения, будем разбираться по каждому сигналу», — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска. Кроме того, жители данного направления могут добраться на автобусах №28, 35, 85.