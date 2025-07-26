Жители Снежинска скупили всю воду в магазинах из-за коммунального коллапса

В Снежинске Челябинской области жители в соцсетях массово жалуются на коммунальный коллапс. Из-за аварии на электросетях город остался в выходной без холодной воды, а в магазинах закончились все запасы питьевой воды.
«Воды холодной не было с утра, причины ее отсутствия никто не пояснял. В магазинах резко вырос спрос на питьевую воду. В „Пятерочке“ на улице Ленина уже раскупили все пятилитровые бутылки», — жалуются жители в группе «Подслушано в Снежинске» в «ВКонтакте».
Местные жители активно обсуждают ситуацию в соцсетях. По их словам, причиной стало повреждение на электросетях. Местный телеканал ОТВ рассказал, что аварийные бригады работают над устранением последствий.
К вечеру вода начала поступать в квартиры снежинцев. Однако горожане сетуют, что вода из крана идет грязная, темного цвета и под низким давлением. Один из пользователей поблагодарил сотрудников 305-го цеха за оперативное восстановление водоснабжения, отметив, что подобные аварии случаются не впервые.
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