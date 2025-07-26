Скандальный рэпер Lida (Николай Ромадов), чьи концерты пытаются запретить активисты и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, признался, что голоден, и раскритиковал озеро Тишки в Челябинской области, где проходит музыкальный фестиваль «Пляж». Об этом музыкант заявил в социальных сетях.
«Друзья, фестиваль „Пляж“, Челябинск. Вот собственно пляж, только что-то никто не купается. Потому что температура минус 100 градусов. Все по палаткам сидят, а мы поставили три мангала и сейчас будем делать шашлыки, потому что голодны. Сегодня я выступлю на этой сцене и еще шашлыки похаваю перед этим», — рассказал на видео Lida и выложил его в своем telegram-канале.
Фестиваль «Пляж» проходит в Челябинской области на озере Тишки в Кунашакском районе с 24 по 27 июня. На рок-фестивале уже выступил Сергей Шнуров и его группа «Ленинград». На сайте мероприятия указано, что VIP место и абонемент на 4 дня стоят 16 тысяч рублей.
Ромадов попал в скандал после проверки его песен активистами. В треке 2018 года обнаружили строки, намекающие на инцест, а также фразы, которые многие расценили как оправдание педофилии. Позже Lida извинился в своем посте за старые тексты, заявив, что с тех пор его мировоззрение сильно изменилось. Он признал, что стал более зрелым и переосмыслил свои прежние взгляды.
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