26 июля 2025

Голодный репер Lida раскритиковал челябинское озеро и начал жарить шашлыки на фестивале «Пляж». Видео

Музыкант Lida раскритиковал челябинское озеро из-за холодной воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Lida признался, что хочет «похавать» шашлыков
Lida признался, что хочет «похавать» шашлыков Фото:

Скандальный рэпер Lida (Николай Ромадов), чьи концерты пытаются запретить активисты и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, признался, что голоден, и раскритиковал озеро Тишки в Челябинской области, где проходит музыкальный фестиваль «Пляж». Об этом музыкант заявил в социальных сетях. 

«Друзья, фестиваль „Пляж“, Челябинск. Вот собственно пляж, только что-то никто не купается. Потому что температура минус 100 градусов. Все по палаткам сидят, а мы поставили три мангала и сейчас будем делать шашлыки, потому что голодны.  Сегодня я выступлю на этой сцене и еще шашлыки похаваю перед этим», — рассказал на видео Lida и выложил его в своем telegram-канале. 

Фестиваль «Пляж» проходит в Челябинской области на озере Тишки в Кунашакском районе с 24 по 27 июня. На рок-фестивале уже выступил Сергей Шнуров и его группа «Ленинград». На сайте мероприятия указано, что VIP место и абонемент на 4 дня стоят 16 тысяч рублей.

Ромадов попал в скандал после проверки его песен активистами. В треке 2018 года обнаружили строки, намекающие на инцест, а также фразы, которые многие расценили как оправдание педофилии. Позже Lida извинился в своем посте за старые тексты, заявив, что с тех пор его мировоззрение сильно изменилось. Он признал, что стал более зрелым и переосмыслил свои прежние взгляды.

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Скандальный рэпер Lida (Николай Ромадов), чьи концерты пытаются запретить активисты и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, признался, что голоден, и раскритиковал озеро Тишки в Челябинской области, где проходит музыкальный фестиваль «Пляж». Об этом музыкант заявил в социальных сетях.  «Друзья, фестиваль „Пляж“, Челябинск. Вот собственно пляж, только что-то никто не купается. Потому что температура минус 100 градусов. Все по палаткам сидят, а мы поставили три мангала и сейчас будем делать шашлыки, потому что голодны.  Сегодня я выступлю на этой сцене и еще шашлыки похаваю перед этим», — рассказал на видео Lida и выложил его в своем telegram-канале.  Фестиваль «Пляж» проходит в Челябинской области на озере Тишки в Кунашакском районе с 24 по 27 июня. На рок-фестивале уже выступил Сергей Шнуров и его группа «Ленинград». На сайте мероприятия указано, что VIP место и абонемент на 4 дня стоят 16 тысяч рублей. Ромадов попал в скандал после проверки его песен активистами. В треке 2018 года обнаружили строки, намекающие на инцест, а также фразы, которые многие расценили как оправдание педофилии. Позже Lida извинился в своем посте за старые тексты, заявив, что с тех пор его мировоззрение сильно изменилось. Он признал, что стал более зрелым и переосмыслил свои прежние взгляды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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