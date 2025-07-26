26 июля 2025

Тревога в магнитогорском ТЦ «Мост» напугала посетителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Людей из торгового центра Магнитогорска эвакуировали сотрудники МЧС
Людей из торгового центра Магнитогорска эвакуировали сотрудники МЧС Фото:

В торговом центре «Мост» в Магнитогорске (Челябинская область) сработала система оповещения, которая встревожила покупателей и продавцов. Людей из здания выводили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«Посетители ТЦ „Мост“ не на шутку были встревожены, когда в здании сработала сигнализация, а к входу начали подъезжать огнеборцы. Все выглядело как экстренная ситуация, и именно этого эффекта и добивались организаторы учений», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве заявили, что цель масштабной тренировки в ТЦ «Мост» — отработка действий в случае реальной угрозы в здании с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС обязаны быть готовы к любым вызовам, отметил замначальника 25-й пожарно-спасательной части Ярослав Ермолов. 

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В торговом центре «Мост» в Магнитогорске (Челябинская область) сработала система оповещения, которая встревожила покупателей и продавцов. Людей из здания выводили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  «Посетители ТЦ „Мост“ не на шутку были встревожены, когда в здании сработала сигнализация, а к входу начали подъезжать огнеборцы. Все выглядело как экстренная ситуация, и именно этого эффекта и добивались организаторы учений», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В ведомстве заявили, что цель масштабной тренировки в ТЦ «Мост» — отработка действий в случае реальной угрозы в здании с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС обязаны быть готовы к любым вызовам, отметил замначальника 25-й пожарно-спасательной части Ярослав Ермолов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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