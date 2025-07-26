В торговом центре «Мост» в Магнитогорске (Челябинская область) сработала система оповещения, которая встревожила покупателей и продавцов. Людей из здания выводили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Посетители ТЦ „Мост“ не на шутку были встревожены, когда в здании сработала сигнализация, а к входу начали подъезжать огнеборцы. Все выглядело как экстренная ситуация, и именно этого эффекта и добивались организаторы учений», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
В ведомстве заявили, что цель масштабной тренировки в ТЦ «Мост» — отработка действий в случае реальной угрозы в здании с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС обязаны быть готовы к любым вызовам, отметил замначальника 25-й пожарно-спасательной части Ярослав Ермолов.
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