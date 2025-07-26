Курьер из Челябинска Александр Мурунов стал участником нового шоу «Погоня» (16+) на телеканале ТНТ, но не смог долго скрываться от преследователей. По условиям проекта он должен был убегать от ловцов, которых участники прозвали «зверюги» за жуткий вид, и получать за это деньги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«22-летний Александр Мурунов из Челябинска выступал на шоу под номером 9. За каждую минуту, проведённую в погоне, игрокам „капали“ на счет деньги. Им также нужно было выполнять задания. У каждого участника на спине была лента — если ловцы ее срывали, то игрок выбывал», — рассказали URA.RU на ТНТ.
По условиям проекта, 15 игроков в течение 80 минут должны скрываться от «ловцов». Однако Александр покинул шоу одним из первых. Причиной стала неудачная попытка уйти от преследования — молодой человек неудачно поскользнулся и упал.
На съемках челябинец подружился с блогером Мухаммадом Биттуевым, с которым они договорились, что если кто-то из них выиграет, то выигрыш поделят пополам. В числе других известных участников оказались певец Митя Фомин, певица Марго Овсянникова и актер Вадим Дубровин.
Александр приехал на съемки шоу «Погоня» за неделю до своей свадьбы — молодые люди ждут ребенка. Челябинец признался, что болезненно воспринял поражение, поскольку «не привык проигрывать».
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