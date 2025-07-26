26 июля 2025

Шторм и ливни с крупным градом накроют Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасной погоде
От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасной погоде Фото:

Шторм и ливни с крупным градом накроют Челябинскую область. Жителям региона необходимо соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Вечером 27 июля, ночью и днем 28 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. 

В качестве мер личной безопасности спасатели рекомендуют жителям взять под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра. Также заблаговременно закрыть окна и избегать рекламных щитов и деревьев.

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Шторм и ливни с крупным градом накроют Челябинскую область. Жителям региона необходимо соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.  «От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Вечером 27 июля, ночью и днем 28 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.  В качестве мер личной безопасности спасатели рекомендуют жителям взять под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра. Также заблаговременно закрыть окна и избегать рекламных щитов и деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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