Шторм и ливни с крупным градом накроют Челябинскую область. Жителям региона необходимо соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«От Челябинского гидрометцентра получен прогноз об опасных погодных явлениях. Вечером 27 июля, ночью и днем 28 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
В качестве мер личной безопасности спасатели рекомендуют жителям взять под особый контроль детей и не оставляй их без присмотра. Также заблаговременно закрыть окна и избегать рекламных щитов и деревьев.
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