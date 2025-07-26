В Челябинске провели второй всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который дал старт новой культурной традиции региона. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, который посетил фестиваль вместе со своей супругой Ириной.
«Фестиваль объединил более 300 исполнителей со всей страны. Он дал старт новой культурной традиции нашего региона», — написал Текслер у себя в telegram-канале.
По словам главы региона, фестиваль был посвящен юбилею Великой Победы и году защитников Отечества. Патриотические песни пели не только участники, а все, кто собрался на набережной под открытым небом.
Ведущим фестиваля стал известный актер и шоумен Валдис Пельш. Среди участников мероприятия — хор Московского Сретенского монастыря, Камерный хор Сочинского концертно-филармонического объединения и Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии
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