Челябинцу вернули собаку из отлова, отправленную волонтерами в Екатеринбург

11 февраля 2025 в 19:17 Размер текста - 17 +

Собака попала в отлов случайно, выбежав из дома (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жителю села Тюлюк Челябинской области спустя 10 дней переживаний и поисков вернули собаку по кличке Лаки, которая в конце января выбежала из дома и попала в отлов. Из частного приюта она пошла по рукам волонтеров и оказалась в Екатеринбурге. «Наша собака породы спаниель случайно выбежала из дома и ее поймал отлов, она оказалась в государственном приюте. Дедушка в первый же день начал искать ее, но когда мы узнали, что она в приюте, нам ее не отдали, даже не показали. Потом выяснилось, что ее отдали волонтерам, так она через третьи руки оказалась в Екатеринбурге», — рассказала URA.RU внучка хозяина собаки. Семья начала собственное расследование в поисках собаки, но волонтеры удаляли их записи, блокировали страницы и обвиняли владельца в том, что он сам отказался от пса. Также они размещали в соцсетях посты с просьбой материальной помощи — просили десять тысяч рублей за оплату передержки, рассказывали о заболевании ЖКТ и заявляли, что не отдадут собаку. Мужчина обратился в полицию, но к тому времени собаку вновь кому-то передали. «Мы записали видео с обращением к людям, у кого сейчас находится наш любимец. Они убедились, что мы действительно ищем собаку и готовы сами за ним приехать, пошли нам навстречу. Дедушка поедет за Лаки в Екатеринбург», — уточнила внучка мужчины. Сейчас у мужчины и собаки все хорошо. Только что случайные владельцы домашнего пса в Екатеринбурге вернули Лаки хозяину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю села Тюлюк Челябинской области спустя 10 дней переживаний и поисков вернули собаку по кличке Лаки, которая в конце января выбежала из дома и попала в отлов. Из частного приюта она пошла по рукам волонтеров и оказалась в Екатеринбурге. «Наша собака породы спаниель случайно выбежала из дома и ее поймал отлов, она оказалась в государственном приюте. Дедушка в первый же день начал искать ее, но когда мы узнали, что она в приюте, нам ее не отдали, даже не показали. Потом выяснилось, что ее отдали волонтерам, так она через третьи руки оказалась в Екатеринбурге», — рассказала URA.RU внучка хозяина собаки. Семья начала собственное расследование в поисках собаки, но волонтеры удаляли их записи, блокировали страницы и обвиняли владельца в том, что он сам отказался от пса. Также они размещали в соцсетях посты с просьбой материальной помощи — просили десять тысяч рублей за оплату передержки, рассказывали о заболевании ЖКТ и заявляли, что не отдадут собаку. Мужчина обратился в полицию, но к тому времени собаку вновь кому-то передали. «Мы записали видео с обращением к людям, у кого сейчас находится наш любимец. Они убедились, что мы действительно ищем собаку и готовы сами за ним приехать, пошли нам навстречу. Дедушка поедет за Лаки в Екатеринбург», — уточнила внучка мужчины. Сейчас у мужчины и собаки все хорошо. Только что случайные владельцы домашнего пса в Екатеринбурге вернули Лаки хозяину.