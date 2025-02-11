В Петербурге на станции местро «Чернышевская» эвакуировали пассажиров

На станции метро «Чернышевская» произошла экстренная эвакуация пассажиров из-за технической неисправности одного из поездов. Об этом стало известно «78».
«На станции метро „Чернышевская“ людей эвакуировали из поезда. Образовалось серьезное столпотворение», — пишет telegram-канал «78», ссылаясь на источник. Предварительной причиной эвакуации стала неисправность в одном из вагонов поезда, что потребовало немедленной остановки и эвакуации пассажиров для их безопасности.
Пассажиры были оперативно выведены из поезда, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные риски. Специалисты приступили к устранению технической неисправности. Ожидается, что работа станции будет восстановлена в ближайшее время после полной проверки всех систем безопасности.
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