В Петербурге на станции местро «Чернышевская» эвакуировали пассажиров

В Петербурге на красной ветке метро была эвакуация пассажиров из вагона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры были оперативно выведены из поезда
Пассажиры были оперативно выведены из поезда Фото:

На станции метро «Чернышевская» произошла экстренная эвакуация пассажиров из-за технической неисправности одного из поездов. Об этом стало известно «78».

«На станции метро „Чернышевская“ людей эвакуировали из поезда. Образовалось серьезное столпотворение», — пишет telegram-канал «78», ссылаясь на источник. Предварительной причиной эвакуации стала неисправность в одном из вагонов поезда, что потребовало немедленной остановки и эвакуации пассажиров для их безопасности.

Пассажиры были оперативно выведены из поезда, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные риски. Специалисты приступили к устранению технической неисправности. Ожидается, что работа станции будет восстановлена в ближайшее время после полной проверки всех систем безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На станции метро «Чернышевская» произошла экстренная эвакуация пассажиров из-за технической неисправности одного из поездов. Об этом стало известно «78». «На станции метро „Чернышевская“ людей эвакуировали из поезда. Образовалось серьезное столпотворение», — пишет telegram-канал «78», ссылаясь на источник. Предварительной причиной эвакуации стала неисправность в одном из вагонов поезда, что потребовало немедленной остановки и эвакуации пассажиров для их безопасности. Пассажиры были оперативно выведены из поезда, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные риски. Специалисты приступили к устранению технической неисправности. Ожидается, что работа станции будет восстановлена в ближайшее время после полной проверки всех систем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...