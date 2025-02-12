Экономическая война США против России может спровоцировать на Западе глубокий кризис, сопоставимый с последствиями Второй мировой войны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Для Запада это будет полная катастрофа», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Duran. Он добавил, что в таком случае Запад окажется перед лицом серьезного кризиса, который может соперничать с последствиями Второй мировой войны. Россия, по мнению Меркуриса, способна противостоять экономическим нападкам благодаря своему опыту и ресурсам, таким как сельское хозяйство, энергетика и промышленность.
Президент США Дональд Трамп угрожает Москве новыми санкциями и призывает к окончанию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит ничего нового в этих угрозах, передает «Ридус».
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