В Британии ужаснулись последствиям возможной войны США с Россией

Меркурис: экономическая война США и России приведет к кризису на Западе
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Действия Трампа могут вогнать Запад в кризис, считает Меркурис
Действия Трампа могут вогнать Запад в кризис, считает Меркурис Фото:
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Экономическая война США против России может спровоцировать на Западе глубокий кризис, сопоставимый с последствиями Второй мировой войны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Для Запада это будет полная катастрофа», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Duran. Он добавил, что в таком случае Запад окажется перед лицом серьезного кризиса, который может соперничать с последствиями Второй мировой войны. Россия, по мнению Меркуриса, способна противостоять экономическим нападкам благодаря своему опыту и ресурсам, таким как сельское хозяйство, энергетика и промышленность.

Президент США Дональд Трамп угрожает Москве новыми санкциями и призывает к окончанию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит ничего нового в этих угрозах, передает «Ридус».

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Экономическая война США против России может спровоцировать на Западе глубокий кризис, сопоставимый с последствиями Второй мировой войны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Для Запада это будет полная катастрофа», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Duran. Он добавил, что в таком случае Запад окажется перед лицом серьезного кризиса, который может соперничать с последствиями Второй мировой войны. Россия, по мнению Меркуриса, способна противостоять экономическим нападкам благодаря своему опыту и ресурсам, таким как сельское хозяйство, энергетика и промышленность. Президент США Дональд Трамп угрожает Москве новыми санкциями и призывает к окончанию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит ничего нового в этих угрозах, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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