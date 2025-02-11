В ремонт улицы Братьев Кашириных в Челябинске вложат около миллиарда рублей

Отрезок улицы Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют почти за миллиард рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской. Начальная цена — 999 199 237,14 рубля», — сообщается на портале.
Организатор закупки — комитет дорожного хозяйства областного центра. Заявки принимаются до 19 февраля. Определят победителя 21 февраля.
Срок завершения работ — 12 октября 2026 года. При этом в 2025 году должно быть освоено 600 миллионов рублей, остальные средства по контракту — в 2026 году.
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