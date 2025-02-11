11 февраля 2025

В ремонт улицы Братьев Кашириных в Челябинске вложат около миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу по улице Братьев Кашириных капитально отремонтируют
Дорогу по улице Братьев Кашириных капитально отремонтируют Фото:

Отрезок улицы Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют почти за миллиард рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской. Начальная цена — 999 199 237,14 рубля», — сообщается на портале.

Организатор закупки — комитет дорожного хозяйства областного центра. Заявки принимаются до 19 февраля. Определят победителя 21 февраля.

Срок завершения работ — 12 октября 2026 года. При этом в 2025 году должно быть освоено 600 миллионов рублей, остальные средства по контракту — в 2026 году.

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Отрезок улицы Братьев Кашириных в Челябинске отремонтируют почти за миллиард рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской. Начальная цена — 999 199 237,14 рубля», — сообщается на портале. Организатор закупки — комитет дорожного хозяйства областного центра. Заявки принимаются до 19 февраля. Определят победителя 21 февраля. Срок завершения работ — 12 октября 2026 года. При этом в 2025 году должно быть освоено 600 миллионов рублей, остальные средства по контракту — в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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