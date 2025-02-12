Mash: по делу экс-руководителя «Фонбет» задержан новый подозреваемый

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Помощник экс-гендиректора «Фонбета» был задержан
Помощник экс-гендиректора «Фонбета» был задержан Фото:

Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, дал показания против фигурантов по делу бывшего гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина. В рамках этого дела был задержан новый подозреваемый, предположительно помощник экс-гендиректора.

«Сергей Бивол дал показания на фигурантов по делу экс-гендира „Фонбета“ Сергея Анохина», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно данным канала, был задержан новый подозреваемый. Предположительно, он является бывшим помощником генерального директора компании «Фонбет».

Сергей Бивол, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение, рассказал о схеме передачи взятки на сумму 60 миллионов рублей. Следствие по делу планируется завершить в течение следующих 6-7 месяцев.

30 января суд принял решение о заключении под стражу бывшего топ-менеджера Сергея Анохина, который признался в передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. В связи с этим букмекерская компания «Фонбет», в которой Анохин ранее занимал руководящую должность, обратилась в суд с иском против своего экс-руководителя. Компания обвиняет Антохина в нанесении ущерба ее репутации.

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Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, дал показания против фигурантов по делу бывшего гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина. В рамках этого дела был задержан новый подозреваемый, предположительно помощник экс-гендиректора. «Сергей Бивол дал показания на фигурантов по делу экс-гендира „Фонбета“ Сергея Анохина», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно данным канала, был задержан новый подозреваемый. Предположительно, он является бывшим помощником генерального директора компании «Фонбет». Сергей Бивол, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение, рассказал о схеме передачи взятки на сумму 60 миллионов рублей. Следствие по делу планируется завершить в течение следующих 6-7 месяцев. 30 января суд принял решение о заключении под стражу бывшего топ-менеджера Сергея Анохина, который признался в передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. В связи с этим букмекерская компания «Фонбет», в которой Анохин ранее занимал руководящую должность, обратилась в суд с иском против своего экс-руководителя. Компания обвиняет Антохина в нанесении ущерба ее репутации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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