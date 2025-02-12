Mash: по делу экс-руководителя «Фонбет» задержан новый подозреваемый

Заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, дал показания против фигурантов по делу бывшего гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина. В рамках этого дела был задержан новый подозреваемый, предположительно помощник экс-гендиректора.
«Сергей Бивол дал показания на фигурантов по делу экс-гендира „Фонбета“ Сергея Анохина», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно данным канала, был задержан новый подозреваемый. Предположительно, он является бывшим помощником генерального директора компании «Фонбет».
Сергей Бивол, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение, рассказал о схеме передачи взятки на сумму 60 миллионов рублей. Следствие по делу планируется завершить в течение следующих 6-7 месяцев.
30 января суд принял решение о заключении под стражу бывшего топ-менеджера Сергея Анохина, который признался в передаче взятки в размере 60 миллионов рублей. В связи с этим букмекерская компания «Фонбет», в которой Анохин ранее занимал руководящую должность, обратилась в суд с иском против своего экс-руководителя. Компания обвиняет Антохина в нанесении ущерба ее репутации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.