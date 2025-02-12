В Пермском крае прекратит работать радио и телевидение

В некоторых населенных пунктах Пермского края с 17 по 23 февраля отключат телевидение и радио. Телевизоры не будут показывать более 20 каналов, а приемники перестану ловить одну радиостанцию. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале РТРС.
«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 17 по 23 февраля 2025 года. В Косе, Губахе, Кунгуре и Гайнах 17 февраля с 11:00 до 15:00 не будет работать „Радио России“», — сказано в сообщении.
Также «Радио России» отключат 17 февраля с 11:00 до 17:00 в Барде. Телевидение и «Радио России» не будет работать в Барде 18 февраля с 09:00 до 17:00, в Чусовом 19 февраля с 13:00 до 15:00, в Соликамске 19 февраля с 10:00 до 17:00. Уточняется, что в это время отключат телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «Вести ФМ», «Маяк», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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