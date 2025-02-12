В Пермском крае прекратит работать радио и телевидение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телевидение отключат ненадолго
Телевидение отключат ненадолго Фото:

В некоторых населенных пунктах Пермского края с 17 по 23 февраля отключат телевидение и радио. Телевизоры не будут показывать более 20 каналов, а приемники перестану ловить одну радиостанцию. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале РТРС.

«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 17 по 23 февраля 2025 года. В Косе, Губахе, Кунгуре и Гайнах 17 февраля с 11:00 до 15:00 не будет работать „Радио России“», — сказано в сообщении.

Также «Радио России» отключат 17 февраля с 11:00 до 17:00 в Барде. Телевидение и «Радио России» не будет работать в Барде 18 февраля с 09:00 до 17:00, в Чусовом 19 февраля с 13:00 до 15:00, в Соликамске 19 февраля с 10:00 до 17:00. Уточняется, что в это время отключат телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «Вести ФМ», «Маяк», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых населенных пунктах Пермского края с 17 по 23 февраля отключат телевидение и радио. Телевизоры не будут показывать более 20 каналов, а приемники перестану ловить одну радиостанцию. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале РТРС. «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 17 по 23 февраля 2025 года. В Косе, Губахе, Кунгуре и Гайнах 17 февраля с 11:00 до 15:00 не будет работать „Радио России“», — сказано в сообщении. Также «Радио России» отключат 17 февраля с 11:00 до 17:00 в Барде. Телевидение и «Радио России» не будет работать в Барде 18 февраля с 09:00 до 17:00, в Чусовом 19 февраля с 13:00 до 15:00, в Соликамске 19 февраля с 10:00 до 17:00. Уточняется, что в это время отключат телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «Вести ФМ», «Маяк», СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...