Второго экс-зампрокурора Челябинской области выселили из квартиры

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова по решению Центрального райсуда областного центра выселили из служебной квартиры. Его встречный иск остался без удовлетворения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Суд постановил иск прокурора Челябинской области удовлетворить. Встречный иск Тиунова оставить без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Тиунов стал вторым экс-заместителем прокурора области, которого за последнее время выселили из служебной квартиры. Первым был Андрей Потапов. В конце января его с супругой выселили из служебного жилья, расположенного в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. К слову, у семьи Потаповых в этом доме есть личная жилплощадь.
Иски прокурора области были обусловлены тем, что его заместители, уйдя в отставку должны были съехать из служебного жилья, так как оно выдавалось им на время службы. Но не сделали этого.
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