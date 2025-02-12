12 февраля 2025

Второго экс-зампрокурора Челябинской области выселили из квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Тиунов вынужден съехать из служебного жилья
Вячеслав Тиунов вынужден съехать из служебного жилья Фото:

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова по решению Центрального райсуда областного центра выселили из служебной квартиры. Его встречный иск остался без удовлетворения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Суд постановил иск прокурора Челябинской области удовлетворить. Встречный иск Тиунова оставить без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Тиунов стал вторым экс-заместителем прокурора области, которого за последнее время выселили из служебной квартиры. Первым был Андрей Потапов. В конце января его с супругой выселили из служебного жилья, расположенного в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. К слову, у семьи Потаповых в этом доме есть личная жилплощадь.

Иски прокурора области были обусловлены тем, что его заместители, уйдя в отставку должны были съехать из служебного жилья, так как оно выдавалось им на время службы. Но не сделали этого.

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Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Вячеслава Тиунова по решению Центрального райсуда областного центра выселили из служебной квартиры. Его встречный иск остался без удовлетворения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд постановил иск прокурора Челябинской области удовлетворить. Встречный иск Тиунова оставить без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Тиунов стал вторым экс-заместителем прокурора области, которого за последнее время выселили из служебной квартиры. Первым был Андрей Потапов. В конце января его с супругой выселили из служебного жилья, расположенного в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. К слову, у семьи Потаповых в этом доме есть личная жилплощадь. Иски прокурора области были обусловлены тем, что его заместители, уйдя в отставку должны были съехать из служебного жилья, так как оно выдавалось им на время службы. Но не сделали этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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