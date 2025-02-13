Слуцкий провел переговоры с представителями Конгресса США

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Слуцкий рассказал о переговорах с Конгрессом США
Слуцкий рассказал о переговорах с Конгрессом США Фото:

Россия провела переговоры с представителями Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

«Просто не говорилось об этом, чтобы не повредить нашим партнерам. Ну а сейчас время действительно для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами шли по возрастающей траектории», — поделился Слуцкий, комментируя переговоры. Комментарий опубликован на официальном сайте ЛДПР. 

Накануне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились пойти навстречу друг другу и решить конфликт на Украине. При этом чиновники в странах ЕС всегда боялись исторически теплых отношений Вашингтона и Москвы. Об этом писала «Национальная служба новостей».

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Россия провела переговоры с представителями Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий «Просто не говорилось об этом, чтобы не повредить нашим партнерам. Ну а сейчас время действительно для того, чтобы отношения между двумя ядерными державами шли по возрастающей траектории», — поделился Слуцкий, комментируя переговоры. Комментарий опубликован на официальном сайте ЛДПР.  Накануне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились пойти навстречу друг другу и решить конфликт на Украине. При этом чиновники в странах ЕС всегда боялись исторически теплых отношений Вашингтона и Москвы. Об этом писала «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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