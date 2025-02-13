В Пермь с гастролями едет московский театр Новая Опера

Московский театр Новая Опера представит в Перми свой спектакль «Война и мир. Наташа и Андрей». Гастроли пройдут на сцене Пермского театра оперы и балета.
«В этой версии оперы „Война и мир“ сюжетная линия сфокусирована на истории Наташи Ростовой и Андрея Болконского. В проект вошли девять из тринадцати картин, написанных Прокофьевым. Звучат все семь „мирных“ картин: от знакомства в Отрадном и первого бала Наташи Ростовой до сцены с письмами в кабинете Пьера Безухова», — говорится на сайте Пермской оперы.
Труппа пермского театра в свою очередь покажет на сцене Новой Оперы в Москве свою постановку. Это будет моноопера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка. В главной партии — Надежда Павлова.
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