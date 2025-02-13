Бывшего премьера Франции задержали за хищение государственных денег

Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс был задержан по подозрению в ряде нарушений, в том числе хищении государственных средств. Как сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники, впоследствии он был освобожден без возбуждения уголовного дела, но расследование продолжается.
«Жан Кастекс находится под стражей с четверга по утрам за подделку документов, использование поддельных документов и хищение государственных средств. Затем это задержание было снято, без каких-либо судебных разбирательств в отношении Жана Кастекса. Расследование продолжается», — говорится в материале BFMTV.
Отмечается, что расследование началось на основании подозрений по поводу решений, которые Кастекс принял во время своего срока на посту главы сообщества коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году. Пост премьер-министра он занимал с 2020 по 2022 годы. После начала СВО он подписал миллионные контракты на поддержку Украины.
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