13 февраля 2025

Бывшего премьера Франции задержали за хищение государственных денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование в отношении бывшего премьер-министра Франции продолжается
Расследование в отношении бывшего премьер-министра Франции продолжается Фото:

Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс был задержан по подозрению в ряде нарушений, в том числе хищении государственных средств. Как сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники, впоследствии он был освобожден без возбуждения уголовного дела, но расследование продолжается.

«Жан Кастекс находится под стражей с четверга по утрам за подделку документов, использование поддельных документов и хищение государственных средств. Затем это задержание было снято, без каких-либо судебных разбирательств в отношении Жана Кастекса. Расследование продолжается», — говорится в материале BFMTV.

Отмечается, что расследование началось на основании подозрений по поводу решений, которые Кастекс принял во время своего срока на посту главы сообщества коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году. Пост премьер-министра он занимал с 2020 по 2022 годы. После начала СВО он подписал миллионные контракты на поддержку Украины.

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Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс был задержан по подозрению в ряде нарушений, в том числе хищении государственных средств. Как сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники, впоследствии он был освобожден без возбуждения уголовного дела, но расследование продолжается. «Жан Кастекс находится под стражей с четверга по утрам за подделку документов, использование поддельных документов и хищение государственных средств. Затем это задержание было снято, без каких-либо судебных разбирательств в отношении Жана Кастекса. Расследование продолжается», — говорится в материале BFMTV. Отмечается, что расследование началось на основании подозрений по поводу решений, которые Кастекс принял во время своего срока на посту главы сообщества коммун Конфлан Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году. Пост премьер-министра он занимал с 2020 по 2022 годы. После начала СВО он подписал миллионные контракты на поддержку Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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