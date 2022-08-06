Defense Arabia: Франция отдала Украине почти всю свою артиллерию

06 августа 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Во Франции теперь не хватает артиллерии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франции придется покупать самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar для замены артиллерии, отправленной на Украину. Об этом сообщает портал Defense Arabia. «Минобороны Франции запросило покупку 18 пушек Caesar взамен 18 штук, поставленных в Украину, что привело к сокращению запасов такой техники почти на четверть. Несколько дней назад министр вооруженных сил Себастьян Локорно заявил в Сенате, что на замену 18 Caesar будет выделено 85 миллионов евро», — пишет Defense Arabia. Французская группа производителей Nexter объявила ранее, что артиллерию поставят в армию не позднее лета 2024 года. Продажа проходила ускоренно, отмечает издание. На производство одного экземпляра понадобится 18 месяцев. До начала спецоперации РФ на Украине у французской армии было 76 155-мм пушек Caesar. В феврале премьер-министр Жан Кастекс подписал с Nexter контракт на сумму 600 миллионов евро на разработку бронированной и модернизированной версии Caesar NG которые поставят с 2026 года. Западные страны отправляют оружие на Украину в связи со спецоперацией, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является помощь Донбассу.

Франции придется покупать самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar для замены артиллерии, отправленной на Украину. Об этом сообщает портал Defense Arabia. «Минобороны Франции запросило покупку 18 пушек Caesar взамен 18 штук, поставленных в Украину, что привело к сокращению запасов такой техники почти на четверть. Несколько дней назад министр вооруженных сил Себастьян Локорно заявил в Сенате, что на замену 18 Caesar будет выделено 85 миллионов евро», — пишет Defense Arabia. Французская группа производителей Nexter объявила ранее, что артиллерию поставят в армию не позднее лета 2024 года. Продажа проходила ускоренно, отмечает издание. На производство одного экземпляра понадобится 18 месяцев. До начала спецоперации РФ на Украине у французской армии было 76 155-мм пушек Caesar. В феврале премьер-министр Жан Кастекс подписал с Nexter контракт на сумму 600 миллионов евро на разработку бронированной и модернизированной версии Caesar NG которые поставят с 2026 года. Западные страны отправляют оружие на Украину в связи со спецоперацией, которая проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является помощь Донбассу.