За изменением климата ученые проследят в Челябинской области и Казахстане

Челябинские ученые проследят за изменением климата в шести населенных пунктах области и Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), лаборатории начнут работать в Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Челябинске, Троицке и Костанае.
«Мониторинг будет проводиться по двум направлениям: биологическому и абиотическому. В рамках биологического блока будут изучаться пыльца, насекомые и бактерии, характерные для конкретных территорий», — пояснил исполняющий обязанности декана факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков.
Абиотический блок сосредоточится на анализе факторов, которые обычно не нормируются. Среди таковых есть парниковые газы, пылевые частицы и ультрафиолетовое излучение. Акцент также сделают на замеры содержания этилена. Газ выделяется на предприятиях агропромышленного комплекса.
Основная лаборатория гидрометеорологического мониторинга заработает на территории межвузовского кампуса. Для наблюдательных постов выбрали города в разных климатических зонах: от горно-лесной до степной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!