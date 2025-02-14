За изменением климата ученые проследят в Челябинской области и Казахстане

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За изменениями климата будут следить в шести населенных пунктах области и за рубежом
За изменениями климата будут следить в шести населенных пунктах области и за рубежом Фото:

Челябинские ученые проследят за изменением климата в шести населенных пунктах области и Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), лаборатории начнут работать в Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Челябинске, Троицке и Костанае.

«Мониторинг будет проводиться по двум направлениям: биологическому и абиотическому. В рамках биологического блока будут изучаться пыльца, насекомые и бактерии, характерные для конкретных территорий», — пояснил исполняющий обязанности декана факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков.

Абиотический блок сосредоточится на анализе факторов, которые обычно не нормируются. Среди таковых есть парниковые газы, пылевые частицы и ультрафиолетовое излучение. Акцент также сделают на замеры содержания этилена. Газ выделяется на предприятиях агропромышленного комплекса.

Основная лаборатория гидрометеорологического мониторинга заработает на территории межвузовского кампуса. Для наблюдательных постов выбрали города в разных климатических зонах: от горно-лесной до степной.

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Челябинские ученые проследят за изменением климата в шести населенных пунктах области и Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), лаборатории начнут работать в Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Челябинске, Троицке и Костанае. «Мониторинг будет проводиться по двум направлениям: биологическому и абиотическому. В рамках биологического блока будут изучаться пыльца, насекомые и бактерии, характерные для конкретных территорий», — пояснил исполняющий обязанности декана факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков. Абиотический блок сосредоточится на анализе факторов, которые обычно не нормируются. Среди таковых есть парниковые газы, пылевые частицы и ультрафиолетовое излучение. Акцент также сделают на замеры содержания этилена. Газ выделяется на предприятиях агропромышленного комплекса. Основная лаборатория гидрометеорологического мониторинга заработает на территории межвузовского кампуса. Для наблюдательных постов выбрали города в разных климатических зонах: от горно-лесной до степной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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