В Челябинске продолжат восстановление купеческого особняка Беляевского XIX века, который расположен на улице Труда, 89. На этот раз лицензированные специалисты проведут работы на втором этаже здания, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как „Том Сойер Фест“. Это не просто о восстановлении исторической среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас. Это наш культурный след, и с Авито мы не просто решаем задачи, мы создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества», — поделилась руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Восстановлением купеческого особняка займутся проект «Том Сойер Фест» и «Авито Услуги». За несколько лет, пока идет ремонт объекта культурного наследия, уже проведено освещение, отопление, водоотведение, также отремонтирована часть интерьеров. Теперь рабочие будут укладывать деревянный пол площадью 86 квадратных метров на втором этаже. Помочь в восстановлении особняка может любой челябинец.
Объект культурного наследия купеческий дом Беляевского был возведен вблизи пивоваренного завода Карла Венцеля. В здании должна была открыться типография, но въехала она в здание или нет, до сих пор не известно. При этом какое-то время тут располагалась пивная лавка, а позже внутри жил челябинский фотограф Иван Беляевский, сын предыдущего хозяина дома. Затем после революции и вплоть до 80-х годов в здании располагались квартиры, а после — бюро по обмену жилья, центр приватизации. Затем с начала 2000 годов дом пустовал, затем в здание въехал «Том Сойер Фест», который до этого реставрировал усадьбу Рябининых.
В 2025 году купеческий особняк стал культурной площадкой. Тут проводятся лекции и выставки современного искусства, а также мастер-классы и театральные представления.
