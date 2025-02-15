Больница заплатит пермяку миллион рублей за смерть новорожденного

В Перми суд взыскал с медицинского учреждения один миллион рублей компенсации морального вреда за смерть новорожденного. О вынесенном решении сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми.
«В декабре 2021 года в городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье поступила беременная женщина. Она жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие и слабость. Врачи осмотрели пациентку и направили ее на экстренное кесарево сечение. Однако в ходе операции был извлечен мертвый ребенок. Экспертиза установила наличие дефекта оказания медицинской помощи на стационарном этапе: несвоевременное (запоздалое) установление диагноза», — рассказали в суде.
В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение, согласно которому больница выплатила женщине 1,1 млн рублей. Рассматривая иск отца ребенка, судья признал факт ненадлежащей медицинской помощи, учел характер и степень нравственных страданий из-за потери ребенка и удовлетворил его требования, назначив компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменский аквапарк выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда пермской пенсионерке. В суд 63-летняя женщина была вынуждена обратиться после падения в термальном комплексе тюменского аквапарка.
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