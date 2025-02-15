15 февраля 2025

Больница заплатит пермяку миллион рублей за смерть новорожденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд учел степень нравственных страданий отца из-за потери ребенка
Суд учел степень нравственных страданий отца из-за потери ребенка Фото:

В Перми суд взыскал с медицинского учреждения один миллион рублей компенсации морального вреда за смерть новорожденного. О вынесенном решении сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми.

«В декабре 2021 года в городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье поступила беременная женщина. Она жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие и слабость. Врачи осмотрели пациентку и направили ее на экстренное кесарево сечение. Однако в ходе операции был извлечен мертвый ребенок. Экспертиза установила наличие дефекта оказания медицинской помощи на стационарном этапе: несвоевременное (запоздалое) установление диагноза», — рассказали в суде.

В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение, согласно которому больница выплатила женщине 1,1 млн рублей. Рассматривая иск отца ребенка, судья признал факт ненадлежащей медицинской помощи, учел характер и степень нравственных страданий из-за потери ребенка и удовлетворил его требования, назначив компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменский аквапарк выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда пермской пенсионерке. В суд 63-летняя женщина была вынуждена обратиться после падения в термальном комплексе тюменского аквапарка.

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В Перми суд взыскал с медицинского учреждения один миллион рублей компенсации морального вреда за смерть новорожденного. О вынесенном решении сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми. «В декабре 2021 года в городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье поступила беременная женщина. Она жаловалась на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие и слабость. Врачи осмотрели пациентку и направили ее на экстренное кесарево сечение. Однако в ходе операции был извлечен мертвый ребенок. Экспертиза установила наличие дефекта оказания медицинской помощи на стационарном этапе: несвоевременное (запоздалое) установление диагноза», — рассказали в суде. В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение, согласно которому больница выплатила женщине 1,1 млн рублей. Рассматривая иск отца ребенка, судья признал факт ненадлежащей медицинской помощи, учел характер и степень нравственных страданий из-за потери ребенка и удовлетворил его требования, назначив компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменский аквапарк выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда пермской пенсионерке. В суд 63-летняя женщина была вынуждена обратиться после падения в термальном комплексе тюменского аквапарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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