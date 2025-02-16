Челябинцам проиндексируют выплату за уход за пенсионером или инвалидом

17 февраля 2025 в 11:04 Размер текста - 17 +

С января 2025 года выплата будет начисляться и индексироваться автоматически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января жителям Челябинской области, которые осуществляют уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом первой группы, автоматически установят надбавку и проиндексируют выплаты. Об этом сообщил исполняющим обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов. «С этого года Отделение Социального фонда Челябинской области автоматически устанавливает такую надбавку всем инвалидам первой группы и пенсионерам, достигшим возраста 80 лет. В Челябинской области компенсацию получат 125 тысяч человек», — цитируют слова Шаронова сайт «Первый областной». Эксперт уточнил, что в январе 2025 года размер этой выплаты составит 1,2 тысячи рублей, при этом она поступит автоматически вместе с пенсией, никаких заявлений писать не надо. Теперь она не зависит от продолжительности стажа, размера заработка или других факторов. Кроме того, выплата будет индексироваться. Так, уже в феврале с учетом индексации 9,5% выплата достигнет 1 314 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января жителям Челябинской области, которые осуществляют уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом первой группы, автоматически установят надбавку и проиндексируют выплаты. Об этом сообщил исполняющим обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов. «С этого года Отделение Социального фонда Челябинской области автоматически устанавливает такую надбавку всем инвалидам первой группы и пенсионерам, достигшим возраста 80 лет. В Челябинской области компенсацию получат 125 тысяч человек», — цитируют слова Шаронова сайт «Первый областной». Эксперт уточнил, что в январе 2025 года размер этой выплаты составит 1,2 тысячи рублей, при этом она поступит автоматически вместе с пенсией, никаких заявлений писать не надо. Теперь она не зависит от продолжительности стажа, размера заработка или других факторов. Кроме того, выплата будет индексироваться. Так, уже в феврале с учетом индексации 9,5% выплата достигнет 1 314 рублей.