16 февраля 2025

В ХМАО ужесточили правила содержания бездомных животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Животных в пунктах временного содержания ХМАО начнут вакцинировать и чипировать
Животных в пунктах временного содержания ХМАО начнут вакцинировать и чипировать Фото:

Правительство ХМАО утвердило новый порядок работы пунктов временного содержания бездомных животных. Документ опубликован на сайте окружного правительства и вступит в силу 1 сентября 2025 года.

«Все животные, попавшие в пункты, будут проходить обязательную вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Содержать их в неотапливаемых вольерах зимой разрешат только здоровым особям, адаптированным к холоду», — следует из документа.

Каждое животное внесут в систему «Домашние животные» с фото и описанием. Данные будут публиковать в соцсетях для поиска хозяев. Содержать их будут максимум 6 месяцев, после чего животных передадут в приюты. Исключение — признанные агрессивными особи.

Пункты оборудуют зонами карантина, ветеринарными блоками и площадками для выгула. Согласно документу, будет запрещено совместное содержание разнополых нестерилизованных животных. Подрядчики обязаны компенсировать лечение, если животное пострадает из-за некачественного корма или транспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте отмечается увеличение числа случаев нападения бездомных собак на людей. Согласно информации, предоставленной травматологической больницей города, количество обращений граждан после инцидентов с бродячими животными значительно возросло.

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Правительство ХМАО утвердило новый порядок работы пунктов временного содержания бездомных животных. Документ опубликован на сайте окружного правительства и вступит в силу 1 сентября 2025 года. «Все животные, попавшие в пункты, будут проходить обязательную вакцинацию, стерилизацию и чипирование. Содержать их в неотапливаемых вольерах зимой разрешат только здоровым особям, адаптированным к холоду», — следует из документа. Каждое животное внесут в систему «Домашние животные» с фото и описанием. Данные будут публиковать в соцсетях для поиска хозяев. Содержать их будут максимум 6 месяцев, после чего животных передадут в приюты. Исключение — признанные агрессивными особи. Пункты оборудуют зонами карантина, ветеринарными блоками и площадками для выгула. Согласно документу, будет запрещено совместное содержание разнополых нестерилизованных животных. Подрядчики обязаны компенсировать лечение, если животное пострадает из-за некачественного корма или транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте отмечается увеличение числа случаев нападения бездомных собак на людей. Согласно информации, предоставленной травматологической больницей города, количество обращений граждан после инцидентов с бродячими животными значительно возросло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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