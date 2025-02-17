Бастрыкин затребовал доклад по нападению неадекватного челябинца с саблей на МЧС

18 февраля 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

МЧС приехали тушить пожар, который устроил сам хозяин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за нападения жителя Миасса Челябинской области на сотрудников МЧС. Огнеборцы прибыли на тушение пожара, который устроил неадекватный мужчина, а он напал на них с саблей, сообщили в пресс-службе СКР. «В Челябинской области мужчина с холодным оружием напал на прибывших тушить возгорание представителей спасательной службы. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он поджег свою квартиру, а затем напал с саблей на огнеборцев, которые прибыли тушить пожар. Сейчас в региональном СК по данному факту проводится проверка, она поставлена на контроль в центральном аппарате СК России. Инцидент произошел в квартире на улице Вернандского. Мужчина на балконе бил об себя стекло, выкидывал вещи. Его удалось задержать только после укола успокоительного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за нападения жителя Миасса Челябинской области на сотрудников МЧС. Огнеборцы прибыли на тушение пожара, который устроил неадекватный мужчина, а он напал на них с саблей, сообщили в пресс-службе СКР. «В Челябинской области мужчина с холодным оружием напал на прибывших тушить возгорание представителей спасательной службы. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он поджег свою квартиру, а затем напал с саблей на огнеборцев, которые прибыли тушить пожар. Сейчас в региональном СК по данному факту проводится проверка, она поставлена на контроль в центральном аппарате СК России. Инцидент произошел в квартире на улице Вернандского. Мужчина на балконе бил об себя стекло, выкидывал вещи. Его удалось задержать только после укола успокоительного.