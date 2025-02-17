17 февраля 2025

Бастрыкин затребовал доклад по нападению неадекватного челябинца с саблей на МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарный, пожарная машина
МЧС приехали тушить пожар, который устроил сам хозяин Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за нападения жителя Миасса Челябинской области на сотрудников МЧС. Огнеборцы прибыли на тушение пожара, который устроил неадекватный мужчина, а он напал на них с саблей, сообщили в пресс-службе СКР.

«В Челябинской области мужчина с холодным оружием напал на прибывших тушить возгорание представителей спасательной службы. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он поджег свою квартиру, а затем напал с саблей на огнеборцев, которые прибыли тушить пожар. Сейчас в региональном СК по данному факту проводится проверка, она поставлена на контроль в центральном аппарате СК России.

Инцидент произошел в квартире на улице Вернандского. Мужчина на балконе бил об себя стекло, выкидывал вещи. Его удалось задержать только после укола успокоительного.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за нападения жителя Миасса Челябинской области на сотрудников МЧС. Огнеборцы прибыли на тушение пожара, который устроил неадекватный мужчина, а он напал на них с саблей, сообщили в пресс-службе СКР. «В Челябинской области мужчина с холодным оружием напал на прибывших тушить возгорание представителей спасательной службы. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он поджег свою квартиру, а затем напал с саблей на огнеборцев, которые прибыли тушить пожар. Сейчас в региональном СК по данному факту проводится проверка, она поставлена на контроль в центральном аппарате СК России. Инцидент произошел в квартире на улице Вернандского. Мужчина на балконе бил об себя стекло, выкидывал вещи. Его удалось задержать только после укола успокоительного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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