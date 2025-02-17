Бастрыкин затребовал доклад по нападению неадекватного челябинца с саблей на МЧС

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за нападения жителя Миасса Челябинской области на сотрудников МЧС. Огнеборцы прибыли на тушение пожара, который устроил неадекватный мужчина, а он напал на них с саблей, сообщили в пресс-службе СКР.
«В Челябинской области мужчина с холодным оружием напал на прибывших тушить возгорание представителей спасательной службы. Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он поджег свою квартиру, а затем напал с саблей на огнеборцев, которые прибыли тушить пожар. Сейчас в региональном СК по данному факту проводится проверка, она поставлена на контроль в центральном аппарате СК России.
Инцидент произошел в квартире на улице Вернандского. Мужчина на балконе бил об себя стекло, выкидывал вещи. Его удалось задержать только после укола успокоительного.
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