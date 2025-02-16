В Миассе мужчина поджег квартиру и отбивался от спасателей саблей

В Миассе (Челябинская область) на улице Вернадского мужчина устроил пожар в квартире, а после отбивался чем-то похожим на саблю от приехавших спасателей. По итогу неадеквата спасли, а возгорание ликвидировали.
«Он на балконе об себя бил стекло, что-то выкидывал. Когда выбежал на улицу, начал от всех убегать. Он убегает, я — вслед за ним. Полицейские догнали возле детской машинки его, начали крутить, он все время выбивался», — цитирует очевидца «74.ру».
По словам соседей, мужчина сопротивлялся задержанию: его долго не могли усадить в автомобиль скорой помощи (он спрятался под полицейский «Патриот»). По итогу ему удалось вколоть успокоительное и госпитализировать.
Пожар же удалось ликвидировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в момент возгорания из дома самостоятельно эвакуировалось семь человек, среди которых был один ребенок. Сейчас причину устанавливают специалисты дознания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!