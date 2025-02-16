16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Миассе мужчина поджег квартиру и отбивался от спасателей саблей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина спалил квартиру
Мужчина спалил квартиру Фото:

В Миассе (Челябинская область) на улице Вернадского мужчина устроил пожар в квартире, а после отбивался чем-то похожим на саблю от приехавших спасателей. По итогу неадеквата спасли, а возгорание ликвидировали.

«Он на балконе об себя бил стекло, что-то выкидывал. Когда выбежал на улицу, начал от всех убегать. Он убегает, я — вслед за ним. Полицейские догнали возле детской машинки его, начали крутить, он все время выбивался», — цитирует очевидца «74.ру».

По словам соседей, мужчина сопротивлялся задержанию: его долго не могли усадить в автомобиль скорой помощи (он спрятался под полицейский «Патриот»). По итогу ему удалось вколоть успокоительное и госпитализировать.

Пожар же удалось ликвидировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в момент возгорания из дома самостоятельно эвакуировалось семь человек, среди которых был один ребенок. Сейчас причину устанавливают специалисты дознания.

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В Миассе (Челябинская область) на улице Вернадского мужчина устроил пожар в квартире, а после отбивался чем-то похожим на саблю от приехавших спасателей. По итогу неадеквата спасли, а возгорание ликвидировали. «Он на балконе об себя бил стекло, что-то выкидывал. Когда выбежал на улицу, начал от всех убегать. Он убегает, я — вслед за ним. Полицейские догнали возле детской машинки его, начали крутить, он все время выбивался», — цитирует очевидца «74.ру». По словам соседей, мужчина сопротивлялся задержанию: его долго не могли усадить в автомобиль скорой помощи (он спрятался под полицейский «Патриот»). По итогу ему удалось вколоть успокоительное и госпитализировать. Пожар же удалось ликвидировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в момент возгорания из дома самостоятельно эвакуировалось семь человек, среди которых был один ребенок. Сейчас причину устанавливают специалисты дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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