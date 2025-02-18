В Челябинске депутаты обсудили итоги работы полиции и штрафы за нарушения благоустройства. Фото

Челябинский депутат Барбашин провел заседание комиссии по безопасности
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Барбашин провел заседание комиссии по безопасности 17 февраля
Барбашин провел заседание комиссии по безопасности 17 февраля Фото:

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин провел заседание по итогам работы полиции и вопросам благоустройства в 2024 году. Депутаты обсудили статистику правонарушений, деятельность участковых и работу административной комиссии. Особое внимание уделили росту подростковой преступности и нарушениям правил благоустройства, сообщили в пресс-службе гордумы.

«На заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике рассмотрено четыре вопроса. Два из них посвящены итогам работы полиции за 2024 год. Депутаты заслушали основные тезисы будущего отчета начальника управления МВД России по Челябинску и участковых уполномоченных полиции», — отметили в пресс-службе.

На заседании начальник отдела участковых Андрей Панфилов отметил, что приоритетом остается профилактика и работа с состоящими на учете лицами. Он сообщил о снижении бытовых преступлений на 24% и увеличении раскрываемости на 1,34%. По данным полиции, на 21% выросло количество противоправных деяний, совершенных подростками (386 против 319), а также на 15% увеличилось число преступлений, совершенных в группе.

О работе административной комиссии доложила и.о начальника управления благоустройства Валерия Кафтырева. Она подчеркнула, что в 2024 году сумма штрафов составила 49,4 миллиона рублей, а в бюджет поступило 32 миллиона рублей. Это на 18% больше, чем в 2023 году. Основные нарушения — ненадлежащее содержание территорий управляющими компаниями, расклейка объявлений и парковка в неположенных местах. В завершении заседания депутаты обсудили готовность города к паводкам и отметили эффективную работу пожарных и спасателей в прошлом году.

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Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин провел заседание по итогам работы полиции и вопросам благоустройства в 2024 году. Депутаты обсудили статистику правонарушений, деятельность участковых и работу административной комиссии. Особое внимание уделили росту подростковой преступности и нарушениям правил благоустройства, сообщили в пресс-службе гордумы. «На заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике рассмотрено четыре вопроса. Два из них посвящены итогам работы полиции за 2024 год. Депутаты заслушали основные тезисы будущего отчета начальника управления МВД России по Челябинску и участковых уполномоченных полиции», — отметили в пресс-службе. На заседании начальник отдела участковых Андрей Панфилов отметил, что приоритетом остается профилактика и работа с состоящими на учете лицами. Он сообщил о снижении бытовых преступлений на 24% и увеличении раскрываемости на 1,34%. По данным полиции, на 21% выросло количество противоправных деяний, совершенных подростками (386 против 319), а также на 15% увеличилось число преступлений, совершенных в группе. О работе административной комиссии доложила и.о начальника управления благоустройства Валерия Кафтырева. Она подчеркнула, что в 2024 году сумма штрафов составила 49,4 миллиона рублей, а в бюджет поступило 32 миллиона рублей. Это на 18% больше, чем в 2023 году. Основные нарушения — ненадлежащее содержание территорий управляющими компаниями, расклейка объявлений и парковка в неположенных местах. В завершении заседания депутаты обсудили готовность города к паводкам и отметили эффективную работу пожарных и спасателей в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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