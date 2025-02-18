Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

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В Саудовской Аравии встретятся делегации из России и США
В Саудовской Аравии встретятся делегации из России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) начались переговоры делегаций из России и США. На них они планируют обсудить условия урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили РИА Новости. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.

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В Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) начались переговоры делегаций из России и США. На них они планируют обсудить условия урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили РИА Новости. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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