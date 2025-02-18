Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии встретятся делегации из России и США
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
В Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) начались переговоры делегаций из России и США. На них они планируют обсудить условия урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили РИА Новости. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
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