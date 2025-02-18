«Вот мои кумиры»: полпред Жога заявил, что хочет быть похожим на Путина. Видео

Полпред Жога заявил, что хочет быть похожим на Путина

18 февраля 2025 в 17:19 Размер текста - 17 +

Полпред Жога отвечал на вопросы студентов-педагогов в УрГПУ Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред в УрФО Артем Жога имел частный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого проникся огромным уважением к лидеру государства и захотел быть на него похожим. Чиновник рассказал об этом на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге. «Это было у него [Путина] в кабинете, сначала была официальная часть, а потом, когда все ушли и мы остались вдвоем, мы просто разговаривали по-человечески минут 30-40. И вот тогда я проникся таким огромным уважением к нему, знанием всех мелочей, подробностей… Хотя где Кремль и где фронт — это 2022-й год был. И после при каждой нашей встрече я все больше проникался к этому человеку гиперуважением. Он отдал себя служению России, народу, отказавшись от всего полностью. Я очень мало таких людей знаю», — сказал Жога. Также Жога признался студентам, что его поразила работоспособность Путина. Он признался, что хотел бы быть похожим на президента. «Я хочу так же, как и он, отдавать себя всего служению нашей Родине, нашей России для укрепления суверенитета и блага страны и наших граждан. Вот и мои все кумиры», — ответил полпред на вопрос студента о том, кого считает своими наставниками. Помимо президента, Жога назвал наставниками своих родителей, учителей — в том числе классного руководителя Валентину Дитятеву — и товарищей по батальону «Спарта», где он воевал вместе с сыном Владимиром в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред в УрФО Артем Жога имел частный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого проникся огромным уважением к лидеру государства и захотел быть на него похожим. Чиновник рассказал об этом на встрече со студентами, организованной обществом «Знание» в Екатеринбурге. «Это было у него [Путина] в кабинете, сначала была официальная часть, а потом, когда все ушли и мы остались вдвоем, мы просто разговаривали по-человечески минут 30-40. И вот тогда я проникся таким огромным уважением к нему, знанием всех мелочей, подробностей… Хотя где Кремль и где фронт — это 2022-й год был. И после при каждой нашей встрече я все больше проникался к этому человеку гиперуважением. Он отдал себя служению России, народу, отказавшись от всего полностью. Я очень мало таких людей знаю», — сказал Жога. Также Жога признался студентам, что его поразила работоспособность Путина. Он признался, что хотел бы быть похожим на президента. «Я хочу так же, как и он, отдавать себя всего служению нашей Родине, нашей России для укрепления суверенитета и блага страны и наших граждан. Вот и мои все кумиры», — ответил полпред на вопрос студента о том, кого считает своими наставниками. Помимо президента, Жога назвал наставниками своих родителей, учителей — в том числе классного руководителя Валентину Дитятеву — и товарищей по батальону «Спарта», где он воевал вместе с сыном Владимиром в ДНР.