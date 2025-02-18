18 февраля 2025

Челябинцы назвали самый удачный месяц для покупки авто

«Авито Авто»: чаще всего челябинцы покупают авто в июне
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 36% горожан готовы потратить на новый автомобиль не более миллиона рублей
В Челябинске 36% горожан готовы потратить на новый автомобиль не более миллиона рублей Фото:

Жители Челябинска считают июнь самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля. Это связано с выплатами премий, а также с подготовкой к отпуску. При этом большинство горожан готовы потратить на покупку авто до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Чаще всего челябинцы выбирают июнь для приобретения авто. Тенденция связана в основном с выплатами премий, достаточным уровнем накоплений (35%) и подготовкой к теплому сезону и отпускам (23%)», — сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Как отметили в пресс-службе, 36% челябинцев потратят на покупку нового автомобиля меньше миллиона рублей, каждый четвертый горожанин — до двух миллионов. При этом 30% собираются выделить на транспортное средство до трех миллионов рублей. Также треть опрашиваемых челябинцев признались, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на маркетплейсах.

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Жители Челябинска считают июнь самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля. Это связано с выплатами премий, а также с подготовкой к отпуску. При этом большинство горожан готовы потратить на покупку авто до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «Чаще всего челябинцы выбирают июнь для приобретения авто. Тенденция связана в основном с выплатами премий, достаточным уровнем накоплений (35%) и подготовкой к теплому сезону и отпускам (23%)», — сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Как отметили в пресс-службе, 36% челябинцев потратят на покупку нового автомобиля меньше миллиона рублей, каждый четвертый горожанин — до двух миллионов. При этом 30% собираются выделить на транспортное средство до трех миллионов рублей. Также треть опрашиваемых челябинцев признались, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на маркетплейсах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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