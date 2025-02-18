Челябинцы назвали самый удачный месяц для покупки авто

Жители Челябинска считают июнь самым подходящим месяцем для покупки нового автомобиля. Это связано с выплатами премий, а также с подготовкой к отпуску. При этом большинство горожан готовы потратить на покупку авто до миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Чаще всего челябинцы выбирают июнь для приобретения авто. Тенденция связана в основном с выплатами премий, достаточным уровнем накоплений (35%) и подготовкой к теплому сезону и отпускам (23%)», — сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
Как отметили в пресс-службе, 36% челябинцев потратят на покупку нового автомобиля меньше миллиона рублей, каждый четвертый горожанин — до двух миллионов. При этом 30% собираются выделить на транспортное средство до трех миллионов рублей. Также треть опрашиваемых челябинцев признались, что на финальное решение о покупке автомобиля влияет реклама на маркетплейсах.
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