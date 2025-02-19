19 февраля 2025

В больницу Челябинска попало мясо от фантомных чувашских коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Говядину Россельхознадзор предписал уничтожить
Говядину Россельхознадзор предписал уничтожить Фото:

В больницу Челябинска в феврале попало 144,3 килограмма мяса несуществующих коров из Чувашии и Ульяновской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция имела признаки фальсификации.

«В медучреждение поступило 144,3 килограмма продукции с признаками фальсификации. Установить качество и безопасность мяса говядины невозможно в виду потери прослеживаемости», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

В оборот продукцию ввела «Агрофирма Средняя Волга» из Чувашии. Как сообщила районная ветстанция, компания животных не содержит и договоров на ветеринарные услуги не заключает. Тем не менее, за указанный период агрофирма якобы произвела более 800 тонн говядины.

Продукцию отправили 19 предприятиям, включая челябинского бизнесмена. Предприниматель в январе передал мясо своему партнеру. А тот 4 февраля поставил мясо в медицинское учреждение. Реализация такой продукции нарушает техрегламент Таможенного союза и федеральные законы о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Россельхознадзор обратился к участникам рынка, чтобы они самостоятельно изъяли и уничтожили подозрительное мясо. Это требование основано на постановлении правительства РФ, устанавливающем порядок изъятия из обращения некачественной продукции.

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В больницу Челябинска в феврале попало 144,3 килограмма мяса несуществующих коров из Чувашии и Ульяновской области. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция имела признаки фальсификации. «В медучреждение поступило 144,3 килограмма продукции с признаками фальсификации. Установить качество и безопасность мяса говядины невозможно в виду потери прослеживаемости», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. В оборот продукцию ввела «Агрофирма Средняя Волга» из Чувашии. Как сообщила районная ветстанция, компания животных не содержит и договоров на ветеринарные услуги не заключает. Тем не менее, за указанный период агрофирма якобы произвела более 800 тонн говядины. Продукцию отправили 19 предприятиям, включая челябинского бизнесмена. Предприниматель в январе передал мясо своему партнеру. А тот 4 февраля поставил мясо в медицинское учреждение. Реализация такой продукции нарушает техрегламент Таможенного союза и федеральные законы о качестве и безопасности пищевых продуктов. Россельхознадзор обратился к участникам рынка, чтобы они самостоятельно изъяли и уничтожили подозрительное мясо. Это требование основано на постановлении правительства РФ, устанавливающем порядок изъятия из обращения некачественной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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