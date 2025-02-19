Пермское предприятие заплатит работнику 8 млн рублей за травмы

В Березниках (Пермский край) работодателя обязали выплатить 8 млн рублей машинисту погрузочно-доставочной машины. Сотрудник на рабочем месте получил травмы, из-за которых стал инвалидом. Об этом сказано на сайте краевой прокуратуры.
«В результате обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок сотрудник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. Березниковский городской суд Пермского края принял решение о взыскании в пользу пострадавшего 8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Уточняется, что несчастный случай произошел в 2024 году. Сотрудники прокуратуры обещают проконтролировать исполнение решения суда.
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