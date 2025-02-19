19 февраля 2025

Пермское предприятие заплатит работнику 8 млн рублей за травмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура проследит, чтобы компания выплатила деньги
Прокуратура проследит, чтобы компания выплатила деньги Фото:

В Березниках (Пермский край) работодателя обязали выплатить 8 млн рублей машинисту погрузочно-доставочной машины. Сотрудник на рабочем месте получил травмы, из-за которых стал инвалидом. Об этом сказано на сайте краевой прокуратуры.

«В результате обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок сотрудник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. Березниковский городской суд Пермского края принял решение о взыскании в пользу пострадавшего 8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что несчастный случай произошел в 2024 году. Сотрудники прокуратуры обещают проконтролировать исполнение решения суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) работодателя обязали выплатить 8 млн рублей машинисту погрузочно-доставочной машины. Сотрудник на рабочем месте получил травмы, из-за которых стал инвалидом. Об этом сказано на сайте краевой прокуратуры. «В результате обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок сотрудник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. Березниковский городской суд Пермского края принял решение о взыскании в пользу пострадавшего 8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Уточняется, что несчастный случай произошел в 2024 году. Сотрудники прокуратуры обещают проконтролировать исполнение решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...