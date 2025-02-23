Жителей ХМАО зовут разгружать сникерсы за зарплату в 300 тысяч рублей

В Югре на «Авито» появились объявления о работе вахтовым методом на московские склады, торгующие шоколадными батончиками Милки Вэй, Сникepс, Твикс и Мapс. Приемщикам и грузчикам обещают зарплату до 300 тысяч рублей, проживание и питание, униформу и компенсацию проезда с работы.
«Вахта в Москве на батончики. Грузчик. 144 000 — 288 000 ? на руки. График: Вахта. Занятость: Полная. Способ оформления: Трудовой договор, Договор ГПХ с самозанятым, Договор ГПХ с физлицом. Длительность вахты: 25, 35, 45, 60, 90. Количество рабочих часов в день:11–12», — пишет работодатель.
Пpиемщик или гpузчик нa cкладе батончиков в среднем за смену может заработать 3,3 тысячи рублей, вахта длится от 25 до 90 смен по 11-12 часов, следует из объявления. Около 4 тысяч рублей за смену предлагают заработать на других московских складах, здесь требуются сборщики заказов. Если работать по максимуму, в месяц выйдет до 310 тысяч рублей. Работодатель готов обеспечивать бесплатным питанием и проживанием вахтовиков на 45-90 смен на выбор, а также обещает своевременные выплаты. Однако работники пишут, что это обман, а к людям в компании относятся «как к собакам».
«Если сам деньги из них не трясешь и каждые пять минут не ходишь к ним, то совсем не заплатят. Координаторы работают через одно место и относятся как к собаке. Если сам за своими сменами не следишь, то посчитают вообще просто пол вахты либо меньше», — делится впечатлениями рабочий. Фактически за 45 смен при 12-часовом рабочем дне в этой компании люди получают 50-60 тысяч, бесплатное жильё и питание тоже миф. «Бегите с этой компании», — рекомендует югорчанин.
«Обещают красивую з.п, в итоге платят мизер, в договоре пишешь одну должность, ставят на другую. Кстати, договор на руки не дают. Не советую», — пишет отзыв один из тех, кто откликнулся на вакансию. Сами работодатели и посредники-рекрутеры считают, что такие отзывы клевета или происки конкурентов.
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