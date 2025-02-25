«Не нравится — в балет»: екатеринбуржцы защищают тренера, которого винят в избиении хоккеистов

Жители Екатеринбурга возмутились заявлением родителей воспитанников Академии хоккея «Спартаковец» из-за якобы избиения и мата в отношении детей тренером Сергеем Деменьшиным. Большинство комментаторов в telegram-канале «Екатское чтиво» считают, что это норма для большого спорта. Однако часть из них не одобряет такие методы воспитания.
«А вы куда ведете своих мальчиков? Вы не знаете, как в него [хоккей] играют? Включите телевизор и покажите сначала вашим детям, что их ждет. А так, черлидинг — туда вам и дорога», — заявила одна из читательниц с ником Лиса Алиса. Она посоветовала родителям самостоятельно учить детей играть в хоккей.
Другой пользователь тоже считает, что родители должны думать о том, куда отдают детей. «Очевидно же, что на таком уровне ему [ребенку] придется столкнуться и с физической, и с моральной болью. Кто соплю твою жалеть будет на соревнованиях? Тренер — именно тот, кто учит это понимать», — написал мужчина, отметив, что сам занимался футболом, где так же обращались с воспитанниками.
Еще одна девушка встала на защиту тренера. «Один нормальный тренер остался в этом „Спартаковце“, у кого есть и игровой опыт, и реальные воспитанники. И тот неугоден — тем, что бабки не берет, и в состав приходят те, кто реально играет», — написала Юлия, добавив, что детей вместо «жесткого спорта» можно отдать в шахматы.
Высказаться решил и бывший воспитанник Деменьшина, который выпустился в 1990-м. «Сергея Павловича я знаю с детства и как тренера, и как хорошего человека. Он один остался из старых тренеров. Все остальные — новые — тоже били и по шлему, и по жопе, и по спине. Не забывайте, хоккей — контактный вид спорта», — отметил комментатор. Еще один молодой человек написал, что детей нужно учить дисциплине: «Вы отдайте чадо в Суворовское [училище] — он забудет, что такое жаловаться», — отметил Денис Ж.
«У вас какой вид спорта? Не нравится — в балет. Трус не играет в хоккей! Что за времена пошли?», — возмутился Андрей в комментариях под публикацией URA.RU. Однако еще два комментатора заявляют, что ситуация, как у спортсменов «Авто-Спартаковец-2014», складывается еще у двух команд. «„Спартаковец-2015“ также развалили. Раньше ребята хорошо играли, а потом половина состава ушли из-за тренера», — написал другой комментатор.
Ранее родители 10-летних мальчиков заявляли, что тренер Сергей Деменьшин якобы проводит занятия с матом и избиениями. Он, по словам мам и пап, оказывает негативное влияние на психику и развитие воспитанников. Как рассказали родители, мальчики отказываются ходить на тренировки.
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