«Надо изолировать»: родители хоккеистов из Екатеринбурга заявили об избиении детей тренером. Видео

В Екатеринбурге тренера по хоккею обвинили в избиении десятилетних мальчиков

24 февраля 2025 в 20:30 Размер текста - 17 +

Родители считают, что тренер портит психику и здоровье детей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители юных хоккеистов из Екатеринбурга заявили, что их дети отказываются заниматься у тренера Академии хоккея «Спартаковец» Сергея Деменьшина. Как рассказали URA.RU мамы и папы трех мальчиков на условиях анонимности, он бьет их детей и нецензурно выражается на тренировках. В Академии агентству заявили, что проводится проверка. Воспитанники Сергея Деменьшина — 10-летние мальчики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Тренировки сопровождаются матом и рукоприкладством. Все это длится несколько лет. Никто ничего не может сделать — у него родной брат является президентом Федерации хоккея Свердловской области. Все родители боятся за будущее детей: грубо говоря, что будут палки в колеса вставлять, если кто-то „против шерсти пойдет“», — заявил Максим (имена родителей изменены). Отец отметил, что инициативная группа родителей спортсменов «Авто-Спартаковец-2014» уже неоднократно направляла обращения к руководству академии и в инстанции — прокуратуру и министерство культуры и спорта региона. «Из команды продолжают уходить игроки в другие хоккейные клубы, не видя перспектив развития в ГАУ СШОР „Академия хоккея, Спартаковец“ под руководством главного тренера Деменьшина С. П.», — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении агентства. Максим считает, что тренер негативно влияет на психику детей, и это мешает им не только заниматься, но и развиваться. «У пацанов только психика формироваться начала в 10 лет. Какими мы их сделаем, если они останутся в секции? Кошмар происходит. Дети замкнуты, как только выходят на лед. Приезжаем куда-то играть — он (Деменьшин) начинает орать. Они (хоккеисты) сразу все — у них ноги ватные — они встали», — посетовал отец. На это указала и мама другого мальчика Ева. «Дети видят поведение тренера и проецируют его в своей жизни: и в школьной, и в тренировочной, и в обыденной», — сказала она, отметив, что ее ребенка тоже бил главный тренер команды Деменьшин. Сергей Деменьшин Фото: сайт Федерации хоккея Свердловской области «Мой ребенок был на тренировке, где Деменьшин ударил его клюшкой по голове три раза. И он со слезами потом сказал: „Мама, я больше не пойду на тренировку с первым составом“. <…> Если случится страшное, то это будет горе на всю Свердловскую область, на все министерство спорта и вообще хоккейное сообщество. И поэтому его надо просто от детей изолировать», — рассказала женщина, отметив, что детей Деменьшин якобы может и толкать на лавку, и хватать за шлемы. О том, что дети отказываются ходить на тренировки к Сергею Деменьшину, рассказала еще одна собеседница. «Сын говорит, что больше не пойдет ни при каких условиях. Мы лучше уйдем от этого тренера. <…> Кто-то говорит, что так нужно, что так всегда было. И мы, современные родители, испорчены», — сказала Мария. Сергею Деменьшину 64 года, он главный тренер команды хоккеистов 2014 года рождения. На сайте «Спартаковца» говорится, что у него первая Национальная категория. У команды есть и второй тренер — 24-летний Максим Седов, о котором родители отзываются положительно. Видео, где, по утверждению родителей, тренер толкает детей и кричит, есть в «ВК.видео» хоккейного клуба «УФА», с которым соревновались спартаковцы в начале февраля. По заявлениям родителей, на них якобы изображен Деменьшин. Как рассказал URA.RU директор «Спартаковца» Владимир Каримов, ему поступило три анонимных обращения — сейчас проводится внутренняя проверка. «Мы проверим, как Сергей Павлович проводит тренировки, как общается с детьми — проанализируем ситуацию. У нас на 28 февраля назначено родительское собрание для ребят 2014 года рождения. Главное, чтобы родители говорили, а не молчали», — прокомментировал Каримов ситуацию URA.RU, отметив, что на днях пройдет и тренерский совет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители юных хоккеистов из Екатеринбурга заявили, что их дети отказываются заниматься у тренера Академии хоккея «Спартаковец» Сергея Деменьшина. Как рассказали URA.RU мамы и папы трех мальчиков на условиях анонимности, он бьет их детей и нецензурно выражается на тренировках. В Академии агентству заявили, что проводится проверка. «Тренировки сопровождаются матом и рукоприкладством. Все это длится несколько лет. Никто ничего не может сделать — у него родной брат является президентом Федерации хоккея Свердловской области. Все родители боятся за будущее детей: грубо говоря, что будут палки в колеса вставлять, если кто-то „против шерсти пойдет“», — заявил Максим (имена родителей изменены). Отец отметил, что инициативная группа родителей спортсменов «Авто-Спартаковец-2014» уже неоднократно направляла обращения к руководству академии и в инстанции — прокуратуру и министерство культуры и спорта региона. «Из команды продолжают уходить игроки в другие хоккейные клубы, не видя перспектив развития в ГАУ СШОР „Академия хоккея, Спартаковец“ под руководством главного тренера Деменьшина С. П.», — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении агентства. Максим считает, что тренер негативно влияет на психику детей, и это мешает им не только заниматься, но и развиваться. «У пацанов только психика формироваться начала в 10 лет. Какими мы их сделаем, если они останутся в секции? Кошмар происходит. Дети замкнуты, как только выходят на лед. Приезжаем куда-то играть — он (Деменьшин) начинает орать. Они (хоккеисты) сразу все — у них ноги ватные — они встали», — посетовал отец. На это указала и мама другого мальчика Ева. «Дети видят поведение тренера и проецируют его в своей жизни: и в школьной, и в тренировочной, и в обыденной», — сказала она, отметив, что ее ребенка тоже бил главный тренер команды Деменьшин. «Мой ребенок был на тренировке, где Деменьшин ударил его клюшкой по голове три раза. И он со слезами потом сказал: „Мама, я больше не пойду на тренировку с первым составом“. <…> Если случится страшное, то это будет горе на всю Свердловскую область, на все министерство спорта и вообще хоккейное сообщество. И поэтому его надо просто от детей изолировать», — рассказала женщина, отметив, что детей Деменьшин якобы может и толкать на лавку, и хватать за шлемы. О том, что дети отказываются ходить на тренировки к Сергею Деменьшину, рассказала еще одна собеседница. «Сын говорит, что больше не пойдет ни при каких условиях. Мы лучше уйдем от этого тренера. <…> Кто-то говорит, что так нужно, что так всегда было. И мы, современные родители, испорчены», — сказала Мария. Сергею Деменьшину 64 года, он главный тренер команды хоккеистов 2014 года рождения. На сайте «Спартаковца» говорится, что у него первая Национальная категория. У команды есть и второй тренер — 24-летний Максим Седов, о котором родители отзываются положительно. Видео, где, по утверждению родителей, тренер толкает детей и кричит, есть в «ВК.видео» хоккейного клуба «УФА», с которым соревновались спартаковцы в начале февраля. По заявлениям родителей, на них якобы изображен Деменьшин. Как рассказал URA.RU директор «Спартаковца» Владимир Каримов, ему поступило три анонимных обращения — сейчас проводится внутренняя проверка. «Мы проверим, как Сергей Павлович проводит тренировки, как общается с детьми — проанализируем ситуацию. У нас на 28 февраля назначено родительское собрание для ребят 2014 года рождения. Главное, чтобы родители говорили, а не молчали», — прокомментировал Каримов ситуацию URA.RU, отметив, что на днях пройдет и тренерский совет.