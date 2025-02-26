Юные телезвезды из Екатеринбурга вступили в борьбу за федеральную награду

Два свердловских телеканала — ОТВ и «Четвертый канал» — впервые выдвинули работы своих сотрудников, обучающихся на журфаке УрФУ, на Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» (статуэтка символизирует признание заслуг в отрасли). Об этом URA.RU рассказали в объединяющем каналы медиахолдинге.
Всего по разным номинациям — «Информационный сюжет», «Репортер», «Режиссер телепрограммы», «Оператор телевизионной программы», «Продюсер телепрограммы» — представлено 19 работ. «Беспрецедентное количество для нашего региона», — гордятся телевизионщики.
Имена победителей огласят в апреле. Они получат не только статуэтки, но и «золотые» дипломы. Сейчас на ОТВ и «Четверке» работают 17 студентов УрФУ. Широко известно, что директор каналов Элеонора Расулова уделяет большое внимание именно молодежи. На «Четвертом канале» выходит студенческое шоу «Кампус», совместный проект с факультетом, где авторы — студенты различных вузов региона.
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