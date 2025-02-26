Юные телезвезды из Екатеринбурга вступили в борьбу за федеральную награду

Студенты журфака УрФУ представят работы на конкурсе «Студенческий ТЭФИ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, областное телевидение, отв
Интересно, что отмечены не только те, кто в кадре Фото:

Два свердловских телеканала — ОТВ и «Четвертый канал» — впервые выдвинули работы своих сотрудников, обучающихся на журфаке УрФУ, на Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» (статуэтка символизирует признание заслуг в отрасли). Об этом URA.RU рассказали в объединяющем каналы медиахолдинге.

Всего по разным номинациям — «Информационный сюжет», «Репортер», «Режиссер телепрограммы», «Оператор телевизионной программы», «Продюсер телепрограммы» — представлено 19 работ. «Беспрецедентное количество для нашего региона», — гордятся телевизионщики.

Имена победителей огласят в апреле. Они получат не только статуэтки, но и «золотые» дипломы. Сейчас на ОТВ и «Четверке» работают 17 студентов УрФУ. Широко известно, что директор каналов Элеонора Расулова уделяет большое внимание именно молодежи. На «Четвертом канале» выходит студенческое шоу «Кампус», совместный проект с факультетом, где авторы — студенты различных вузов региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два свердловских телеканала — ОТВ и «Четвертый канал» — впервые выдвинули работы своих сотрудников, обучающихся на журфаке УрФУ, на Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» (статуэтка символизирует признание заслуг в отрасли). Об этом URA.RU рассказали в объединяющем каналы медиахолдинге. Всего по разным номинациям — «Информационный сюжет», «Репортер», «Режиссер телепрограммы», «Оператор телевизионной программы», «Продюсер телепрограммы» — представлено 19 работ. «Беспрецедентное количество для нашего региона», — гордятся телевизионщики. Имена победителей огласят в апреле. Они получат не только статуэтки, но и «золотые» дипломы. Сейчас на ОТВ и «Четверке» работают 17 студентов УрФУ. Широко известно, что директор каналов Элеонора Расулова уделяет большое внимание именно молодежи. На «Четвертом канале» выходит студенческое шоу «Кампус», совместный проект с факультетом, где авторы — студенты различных вузов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...