Челябинские контрактники Минобороны будут получать соцуслуги на дому

Жители Челябинской области, заключившие контракт с Минобороны в 2025 году, будут получать бесплатно социальные услуги на дому. Соответствующий проект закона принят 27 февраля на заседании заксобрания региона.
«Южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в этом году, также смогут бесплатно получать социальные услуги на дому. Расширена и категория получателей данной меры поддержки — это сотрудники Следственного комитета РФ, исполняющие (исполнявшие) служебные обязанности на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также члены их семей», — передает корреспондент URA.RU.
В областном парламенте отметили, что инициатором нововведений стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ЗСО поддержали инициативу.
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