26 февраля 2025

Челябинские контрактники Минобороны будут получать соцуслуги на дому

© Служба новостей «URA.RU»
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Список получающих соцуслуги на дому был расширен
Список получающих соцуслуги на дому был расширен Фото:

Жители Челябинской области, заключившие контракт с Минобороны в 2025 году, будут получать бесплатно социальные услуги на дому. Соответствующий проект закона принят 27 февраля на заседании заксобрания региона.

«Южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в этом году, также смогут бесплатно получать социальные услуги на дому. Расширена и категория получателей данной меры поддержки — это сотрудники Следственного комитета РФ, исполняющие (исполнявшие) служебные обязанности на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также члены их семей», — передает корреспондент URA.RU.

В областном парламенте отметили, что инициатором нововведений стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ЗСО поддержали инициативу.

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Жители Челябинской области, заключившие контракт с Минобороны в 2025 году, будут получать бесплатно социальные услуги на дому. Соответствующий проект закона принят 27 февраля на заседании заксобрания региона. «Южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в этом году, также смогут бесплатно получать социальные услуги на дому. Расширена и категория получателей данной меры поддержки — это сотрудники Следственного комитета РФ, исполняющие (исполнявшие) служебные обязанности на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также члены их семей», — передает корреспондент URA.RU. В областном парламенте отметили, что инициатором нововведений стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ЗСО поддержали инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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