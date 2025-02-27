Редактор пермской газеты уволилась после новости про изнасилование девочки

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Газета «Вперед» осталась без главного редактора
Газета «Вперед» осталась без главного редактора Фото:

Главный редактор газеты Октябрьского округа (Пермский край) «Вперед» Алена Печур написала заявление об увольнении. Это произошло после написания поста в группе ProCHAD, которую ведет редакция газеты, в соцсети «ВКонтакте» информации об изнасиловании 16-летней девочки.

«Главный редактор издания, которое первым сообщило об изнасиловании несовершеннолетней в поселке Октябрьском Пермского края, Алена Печур подала заявление об увольнении», — пишет perm.aif.ru. В редакции газеты «Вперед» эту информацию изданию подтвердили.

Уточняется, что пост с информацией о происшествии был опубликован 23 февраля. Эту информацию подтвердили в краевом следственном комитете. В понедельник, 24 февраля Печур на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что обратилась за комментарием к следователю. Но получила ответ: «Я бы вас убила за публикацию». Угроза это или нет, Печур затруднялась ответить. Затем публикация была удалена. Также Печур вызывали на разговор к прокурору.

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Главный редактор газеты Октябрьского округа (Пермский край) «Вперед» Алена Печур написала заявление об увольнении. Это произошло после написания поста в группе ProCHAD, которую ведет редакция газеты, в соцсети «ВКонтакте» информации об изнасиловании 16-летней девочки. «Главный редактор издания, которое первым сообщило об изнасиловании несовершеннолетней в поселке Октябрьском Пермского края, Алена Печур подала заявление об увольнении», — пишет perm.aif.ru. В редакции газеты «Вперед» эту информацию изданию подтвердили. Уточняется, что пост с информацией о происшествии был опубликован 23 февраля. Эту информацию подтвердили в краевом следственном комитете. В понедельник, 24 февраля Печур на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что обратилась за комментарием к следователю. Но получила ответ: «Я бы вас убила за публикацию». Угроза это или нет, Печур затруднялась ответить. Затем публикация была удалена. Также Печур вызывали на разговор к прокурору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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